Italia | forte scossa di terremoto in Molise

Borsa Italiana - in forte rialzo il controvalore degli scambi del 24/04/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,68 miliardi di euro, con un incremento del 18,43%, rispetto ai ...

TV - Rai Storia : a “Italia. Viaggio nella bellezza” la seconda vita degli anfiteatri : arene - fortezze e abitazioni : Gli anfiteatri sono tra gli edifici più rappresentativi della cultura latina. Ma dopo la diffusione del Cristianesimo, quando la morale comune non può più accettare inutili spargimenti di sangue, cosa accade alle arene nelle quali si svolgevano i feroci combattimenti tra gladiatori? Se ne parla a “Italia. Viaggio nella bellezza”, il programma di Rai Cultura – in onda lunedì 23 aprile alle 22.10 su Rai Storia – che racconta la seconda ...

La Fortezza degli Artigiani - dal 21 aprile al primo maggio in mostra le eccellenze Italiane e internazionali : Tante le novità di quest'anno , così come i progetti speciali e le iniziative rivolte a espositori e visitatori: dai laboratori live ai cooking show, dagli spettacoli musicali agli eventi culturali ...

The Italian Best Companies a Montefalco su food e pet. Porzi : 'Umbria forte nelle vetrine internazionali' : ...giugno " aggiunge ancora Giovanni Giorgetti " perché vuole diventare un appuntamento tradizionale in virtù del fatto che tali settori ricoprono sempre di più un ruolo trainante per la nostra economia"...

Fed Cup 2018 - Tathiana Garbin : “Italia - rispetto per tutti ma paura di nessuno. Il Belgio è forte ma daremo il massimo” : Tathiana Garbin, capitano dell’Italia di Fed Cup, è carica in vista della sfida al Belgio che nel weekend metterà in palio un posto nel prossimo World Group, la Serie A del tennis mondiale. La nostra Nazionale affronterà le Yellow Tigers sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova in un playoff promozione che ci vede sfavorite ma, come dice il capitano: “rispetto per tutti, paura di nessuno”. Tathiana Garbin ha parlato così durante la ...

Borsa Italiana - in forte rialzo il controvalore degli scambi del 17/04/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,94 miliardi di euro, con un incremento del 56,80%, rispetto ai ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia incanta Pesaro - un trionfo totale delle Farfalle. La squadra più forte : En-plein da dominatrici assolute. L’Italia si conferma una grande potenza nel circuito internazionale di Ginnastica ritmica e domina letteralmente l’appuntamento di Pesaro valido per la Coppa del Mondo. All’Adriatic Arena, dove lo scorso anno si sono disputati i Mondiali, le Farfalle hanno fatto man bassa e hanno conquistato le tre medaglie d’oro in palio con grande disinvoltura e mettendo in mostra tutta la loro classe ...

[Il retroscena] La crisi Italiana è più forte dei 130 missili americani. Centrodestra a pezzi e M5s con la Nato. Il Pd verso la svolta : E al netto dei bollettini bellici dal fronte mediorientale, questi sì passibili di repentine accelerazioni, il barometro della politica oggi dovrà concentrarsi sulle capacità diplomatiche dei nostri ...

Meteo - forte maltempo sull’Italia : le zone più colpite. Sulle Alpi neve abbondante : La perturbazione nr. 4 sta facendo il suo corso sul Belpese. Azioni instabili a più riprese, piogge a tratti intense; ma le temperature si manterranno stabili. Ancora neve Sulle Alpi sopra 1000 metri di quota: pericolo valanghe elevato.Continua a leggere

Borsa Italiana - in forte rialzo il controvalore degli scambi del 10/04/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,76 miliardi di euro, con un incremento del 15,04%, rispetto ai ...

Forte scossa in centro Italia epicentro Muccia Video : A #Macerata Forte scossa di #Terremoto questa mattina intorno alle 05:11 ora italiana, avvertita in tutto il centro italia, Trenitalia sospende la circolazione della linea ferroviaria per eventuali controlli sulla linea. Secondo l'Ingv Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la scossa registrata alle 05:11 con epicentro a quasi 2 chilometri da Muccia, nella provincia di Macerata, con l'ipocentro a quasi 9 chilometri di profondita'. Oltre ...

“La terra ha tremato ancora”. Paura in centro Italia. Forte scossa nelle prime ore del mattino. Il sindaco della piccola località colpita : “Ci sono danni” : La terra trema di nuovo e l’Italia ripiomba nel terrore nelle prime ore del mattino. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 5:11 con epicentro a 2 chilometri da Muccia, in provincia di Macerata, e ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Oltre che nelle Marche, la scossa è stata chiaramente avvertita anche in Umbria. Dopo il Forte sisma del centro Italia ...