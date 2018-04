Iran | Mogherini | abbiamo già un accordo

Iran - Mogherini : "Accordo c'è e funziona" : 9.25 "C'è un accordo con l' Iran e per ora è l'unico" e "sta funzionando,impedisce a Teheran di sviluppare armi nucleari". Così l'Alto Rappresentante Ue Mogherini commentando coi giornalisti la proposta del presidente Usa Trump di rimettere mano all'accordo sul nucleare Iran iano. "Macron alla Casa Bianca ha sottolineato chiaramente che noi crediamo che una piena attuazione dell'intesa sia essenziale per la sicurezza europea e della regione.Su ...

Siria - Mogherini : Russia e Iran esercitino influenza su Damasco : ... che richiede un enorme ammontare di risorse, ma che verranno solo, solo, quando un processo politico sarà fermamente in corso".Lo ha affermato Federica Mogherini , Alta rappresentante per la politica ...

Siria : Mogherini - Russia e Iran usino influenza per prevenire ulteriore uso armi chimiche - soluzione a conflitto è politica : Bruxelles , 14 apr 13:22 - , Agenzia Nova, - L'Unione europea "invita tutti i paesi, in particolare Russia e l'Iran, a usare la loro influenza per impedire ogni ulteriore uso di armi... , Beb,