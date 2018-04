Introversi | 10 caratteristiche

vanityfair

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Le persone hanno tante qualità, ma due di queste di solito sono molto spiccate e si acuiscono con l’avanzare dell’età, dividendole in due categorie agli opposti: chi è estroverso e chi è introverso. Chi è estroverso in generale non ha timori nell’incontrare nuove persone, nel socializzare anche con gli sconosciuti, nel sostenere una brillante conversazione, nell’essere sempre allegro e spensierato e se conosce qualcuno che appare sulle sue, sempre un po’ con la testa tra le nuvole, un po’ cupo e pensieroso (un introverso, appunto!), lo sprona a essere un po’ più simile a lui. Ma per un introverso è difficile connettersi immediatamente con le persone, ha bisogno di un certo equilibrio e di un po’ di tempo in più per dare confidenza e manifesta queste necessità con l’imbarazzo e un leggero stato d’ansia, che da un estroverso possono essere intese come atteggiamenti snob e un po’ ...