Inter | Icardi spaventa i nerazzurri | “Il mio presente è qui Sul mio futuro…”

Icardi : 'Futuro? Non so - ma il mio presente è l'Inter' : TORINO - ' Non conosco il mio futuro. Ma il mio presente è qui, dove abbiamo la nostra casa, gli amici e una vita '. L'attaccante dell' Inter Mauro Icardi si confessa in un'intervista a Olé parlando ...

Inter - Icardi apre ad un possibile addio : “non posso conoscere il futuro…” : Icardi prova ad essere protagonista con la maglia dell’Inter in questo finale di stagione, nel frattempo arrivano importanti dichiarazioni sul futuro, ecco l’Intervista dalle pagine di Olé: “Sono orgoglioso e felice di indossare la fascia di capitano dell’Inter. Aver tagliato il traguardo dei 100 gol è stata una soddisfazione enorme, non me lo sarei mai immaginato. Averlo fatto in un campionato difficile come la Serie A è ...

Inter - Icardi : "Orgoglioso della fascia. Qui è casa mia - spero di restare..." : auro Icardi, 25 anni. Getty Images L'Inter nella testa e nel cuore. Mauro Icardi torna a ribadire il suo amore per la maglia nerazzurra e lancia uno sguardo verso il futuro, con tanto di solenni ...

Calciomercato Inter - il ds Ausilio : 'Spalletti e Icardi il nostro futuro. Mercato? Partirà qualche giovane' : Il ds dell'Inter, Intervistato da Radio anch'io sport ha affrontato diversi temi, iniziando dal successo nerazzurro sul Chievo: "Si deve sudare e far fatica tutte le domeniche e su tutti i campi, non ...

La moviola della 34ª di A : Juve - non c'è rigore su Higuain. Inter - ok il gol di Icardi : Valeri fischia dopo : Rocchi supera benissimo la prova big match e trascina in positivo il bilancio domenicale degli arbitri. Peccato per la svista di Doveri a Cagliari. Stasera Gavillucci per Genoa-Verona. Juventus-Napoli,...

Chievo Inter 1 a 2 Serie A trentaquattresima giornata - tre punti grazie a Icardi e Perisic : Vittoria importante e non certo facile per i neroazzurri che a Verona hanno la meglio sul Chievo non senza difficoltà. Primo tempo con tante occasioni, ma poco cinismo. Nella ripresa, invece, Icardi ...

Chievo-Inter 1-2 : Icardi - Perisic e Stepinski in gol : Basta un quarto d'ora da Inter per regolare un Chievo fin troppo operaio e tenere vivo il sogno Champions malgrado la contemporanea vittoria della Lazio sulla Sampdoria. Dopo un primo tempo molle e ...

Chievo-Inter 1-2 : Icardi-Perisic ancora in gol. L’Atalanta vince e supera il Milan|Classifica : La squadra di Spalletti corre diversi rischi nel primo tempo poi arrivano le reti dell’argentino e dell’esterno. Nel finale accorcia le distanze Stepinski e Tomovic si divora un gol

Inter - Spalletti : 'Icardi e Perisic? Il merito è di chi gli porta la palla. L'anno prossimo lotteremo con Juve e Napoli' : L'allenatore dell' Inter Luciano Spalletti ha parlato a Premium Sport dopo l'importante vittoria di Verona contro il Chievo: 'Icardi e Perisic sono due giocatori importanti per la squadra, ma non dobbiamo ridurre a loro due la nostra vittoria: i nostri attaccanti ...

Chievo-Inter 1-2 : Icardi e Perisic risolvono la gara - ma quanta sofferenza : La squadra di Spalletti corre diversi rischi nel primo tempo poi arrivano le reti dell’argentino e dell’esterno. Nel finale accorcia le distanze Stepinski e Tomovic si divora un gol

Risultati Serie A - 34^ giornata LIVE : Icardi porta in vantaggio l’Inter : Risultati Serie A, 34^ giornata LIVE – Dopo il turno infrasettimanale si torna subito in campo per la 34^ giornata del campionato di Serie A, nel primo match successo della Roma contro la Spal, importante successo in chiave salvezza per il Sassuolo contro la Fiorentina, clamorosa debacle del Milan contro il Benevento. l’Inter in trasferta contro Chievo, chiude il big match tra Juventus e Napoli. Serie A, 34^ giornata LIVE ATALANTA-TORINO ...