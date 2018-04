Instagram | nuovo strumento per download dei dati

“Brava!”. Ed è boom di like per Giulia De Lellis. Dopo la rottura con Andrea Damante - il nuovo post su Instagram fa ‘il botto’. Non si contano i commenti dei fan : Non ci si rassegna alla fine della storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due, ex protagonisti di Uomini e Donne ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip ma in due diverse edizioni, non stanno più insieme, ma siccome non sono entrati nei dettagli sulle motivazioni che li hanno spinti a mettere la parola fine sulla loro relazione, allora dal giorno dell’annuncio piovono voci. Prima lei, che ha fatto ...

Instagram : ecco come potrebbe essere il nuovo layout - Gizblog.it : Il nuovo layout è stato avvistato da TechPP ed è strutturato per raggruppamento di foto e video in base alle categorie , fotografia, persone, sport, . Quindi gli utenti potranno trovare rapidamente ...

Instagram sta testando un nuovo layout per il tab Esplora : Instagram sta portando avanti test relativi ad un layout ridisegnato per il tab Esplora. La nuova configurazione prevede un'organizzazione e raggruppamento di foto e video in base al topic, come ad esempio fotografia, persone o sport. Le categorie vengono mostrate in primo piano e subito al di sotto ci sono gli hashtag correlati. L'articolo Instagram sta testando un nuovo layout per il tab Esplora proviene da TuttoAndroid.

Instagram per Windows 10 non è stato abbandonato : rilasciato un nuovo update : Dopo secoli e secoli finalmente l’applicazione ufficiale di Instagram torna ad aggiornarsi sul Microsoft Store tranquillizzando tutti quegli utenti che temevano un suo abbandono. La nuova versione è numerata 30.1569.12133.0 ed è disponibile al download solo ed esclusivamente per Windows 10, escludendo quindi gli smartphone, con rollout a scaglioni. Il nuovo aggiornamento non è stato accompagnato, come di consuetudine, da nessun changelog ...

Instagram introduce un nuovo effetto per i selfie con sfondo sfocato : Focus è una nuova funzionalità introdotta da Instagram per consentire agli utenti di realizzare selfie più belli. Scopriamo insieme come funziona L'articolo Instagram introduce un nuovo effetto per i selfie con sfondo sfocato proviene da TuttoAndroid.

Instagram nuovo filtro camera “Focus” per scattare foto ritratti : Instagram lancia sull’applicazione un nuovo filtro dedicato alla camera che si chiama “Focus”: ha lo scopo principale di permettere scatti selfie o normali con un effetto ritratto con sfocatura.Come molti di voi sapranno già i moderni smartphone android o Apple iPhone cercano di convincere i potenziali acquirenti con fotocamere sempre più evolute che permettono effetti sempre più complessi.Uno di questi è la modalità ritratto, ...

Barbara d’Urso - Instagram/ Il giallo del nuovo follower che lascia sotto choc : cosa nasconde quel like? : Barbara d’Urso e il mistero di Instagram: la nostra Carmelita lascia gli estimatori sotto shock, ecco quel nuovo follower che non ti aspetti, ma è durato molto poco...(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:09:00 GMT)

Instagram cambia di nuovo : il feed lo aggiorni tu : Perdere, per un soffio, un post intravisto con la coda dell’occhio all’apertura dell’app, perché Instagram ti ha rispedito al punto di partenza con un aggiornamento del feed improvviso: da oggi, non succederà più. Il social network fotografico, dopo aver prima abbandonato la disposizione cronologica dei post e poi aver introdotto quelli consigliati, annuncia alcune modifiche che puntano a rimettere un maggiore controllo – sul ...

I migliori hashtag Instagram (nuovo algoritmo 2018) : Sul fatto che Instagram sia ormai il social network del momento non ci sono più dubbi. A dimostrarlo è l’interesse degli utenti e delle aziende a investire qui il proprio tempo e denaro. A farla da padrone, in questo luogo un po’ magico sono le foto e i video, personalizzabili con tantissimi effetti messi a disposizione dall’applicazione. A questi elementi vanno poi associati degli hashtag, quelle strane parole che vedete ...

Joan Thiele : il nuovo singolo è 'Polite' - il videoclip registrato in live streaming via Instagram : Ad accompagnare la canozone è in arrivo un videoclip diretto da Federico Brugia girato in live streaming via Instagram dall'Apollo Milano. «Amo questa canzone perché l'ho scritta con un'amica, una ...

L'Instagram di Best Movie è tutto nuovo! Correte a scoprirlo su Bestmovie_mag - Best Movie : Ogni giorno, insomma, vi offriremo un buon motivo per venire a trovarci, raccontandovi " attraverso le immagini " novità, aggiornamenti, foto e curiosità dal mondo del cinema e dell'intrattenimento. ...

Jovanotti mostra su Instagram il nuovo look di Marco Mengoni (ma non tutti apprezzano) : “No ma i capelli di Mengoni che fine hanno fatto?“. “Mengoni?? Ma cosa ha fatto?”. E ancora, “Marco che ti è successo?”. Sono alcuni dei commenti apparsi sotto una foto postata da Jovanotti sul suo profilo Instagram. Nello scatto, Lorenzo è insieme a Marco Mengoni che sfoggia un inedito look: capelli rasati e piercing al naso. Una scelta che non tutti hanno apprezzato e infatti non sono in pochi a manifestare ...

ANTONELLA CLERICI HA UN NUOVO CANE/ Il ricordo di Oliver su Instagram : "Mi manca tanto" : ANTONELLA CLERICI e Vittorio Garrone in spiaggia con la piccola Maelle ed Argo, il CANE che lei ha regalato al suo compagno, ma precisa: "Non sostituirà Oliver, lui c'è sempre!".(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 22:01:00 GMT)