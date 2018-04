Instagram Da oggi si possono esportare foto | video | profilo e storie archiviate

Problemi Instagram oggi 12 aprile : impossibile aggiornare il feed : Purtroppo oggi 12 aprile si stanno verificando seri Problemi Instagram: il social per antonomasia di foto condivise soprattutto da giovani e giovanisimi, in questa prima parte del pomeriggio, sta mostrando più di qualche anomalia, in particolare relativa all'impossibilità di aggiornare il feed all'interno del profilo. Non è affatto la prima volta che si verifica una situazione del genere e nelle scorse settimane abbiamo dovuto riportare ...