Inquinamento acustico | petizione dell' ATA chiede a Berna di agire

Autostrada : un piano per contenere l' Inquinamento acustico : Sono più di 100 le aree limitrofe alla rete Autostrada le di Autovie Venete che la Concessionaria ha inserito nel programma di interventi per ridurre l'inquinamento acustico . Il piano di contenimento e ...

A Milano il 42% dei cittadini vive in condizioni di Inquinamento acustico - Codacons : “Situazione inaccettabile” : “Situazione allarmante e preoccupante a Milano, un milanese su cinque vive in abitazioni in cui l’esposizione sonora supera i limiti di legge. Se prendiamo in considerazione la soglia raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per evitare danni alla salute la percentuale di cittadini “troppo esposti” raddoppia“: lo spiega in una nota il Codacons. “Situazione inaccettabile e di gravissimo ...