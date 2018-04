: Indonesia,rogo pozzo petrolio: 10 morti - NotizieIN : Indonesia,rogo pozzo petrolio: 10 morti - CybFeed : #News #Indonesia,rogo pozzo petrolio: 10 morti -

Almeno 10 persone sono morte a causa dell'incendio divampato in unpetrolifero. E' avvenuto nella provinciana di Aceh. Altre 19 persone sono rimaste ferite e 5 case sono state bruciate. Fonti sanitarie parlano di persone ricoverate per ustioni sul 2060% del corpo. Il portavoce dell'Agenzia per le calamità naturali ha detto che ilsito nel villaggio orientale di Pasi Putih sta ancora bruciando.(Di mercoledì 25 aprile 2018)