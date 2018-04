Indonesia | esplode pozzo petrolifero | almeno 15 morti | decine di feriti

meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Un incendio è scoppiato in unillegale in: il bilancio è di15di, secondo quanto confermato dalle autorità, e potrebbero esserci anche altre vittime non ancora individuate. Una colonna di fuoco alta 70 metri si innalza nell’aria sopra case e palme, in una piccola comunità nella provincia di Aceh, sull’isola di Sumatra. I vigili del fuoco stanno ancora lottando contro le fiamme. Diverse case sono andate distrutte. Inizialmente le autorità avevano parlato di 10 decessi e altre 40 vittime “gravemente ferite“. Il bilancio è peggiorato per il decesso di cinque persone ricoverate in ospedale. Le vittime stavano raccogliendo petrolio illegalmente dall’ingresso di unquando, forse a causa di una sigaretta accesa, è scoppiata la fiammata che ha innescato il disastro. La regione orientale di Aceh è ...