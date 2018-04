INDIA | GURU STUPRATORE Bapu Asaram condannato all' ergastolo per violenza sessuale su una

Guru INDIAno condannato all'ergastolo per stupro : Il controverso Guru indiano Asaram Bapu, 77 anni, è stato condannato all'ergastolo per aver stuprato una ragazza di 16 anni nel 2013. Il verdetto contro il santone, che afferma di avere milioni di...

INDIA : guru colpevole dello stupro di una sedicenne

Tennis - INDIAn Wells : esordio ok per Halep e Kvitova - out Muguruza. Fabbiano al secondo turno : La romena, numero uno del mondo e trionfatrice nell'edizione del 2015, entrata in gara direttamente al secondo turno e si impone con un doppio 6-4, in un'ora ed un quarto di gioco, sulla ceca ...

INDIAn Wells - fuori a sorpresa Muguruza : ANSA, - ROMA, 10 MAR - Esordio senza troppi problemi al torneo di Indian Wells, in California, per la tennista romena Simona Halep: nella notte italiana infatti la numero uno del mondo e trionfatrice ...