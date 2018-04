INCREDIBILE A VINOVO | JUVE CONTESTATA DAGLI ULTRAS

calciomercato

: RT @cmdotcom: Incredibile a Vinovo: contestazione degli ultras contro squadra e Allegri - theamerigo : RT @cmdotcom: Incredibile a Vinovo: contestazione degli ultras contro squadra e Allegri - vitric363 : RT @cmdotcom: Incredibile a Vinovo: contestazione degli ultras contro squadra e Allegri - Fprime86 : RT @cmdotcom: Incredibile a Vinovo: contestazione degli ultras contro squadra e Allegri -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Fumogeni, striscioni e cori per invitare il gruppo a tirare fuori il carattere in vista della volata finale per lo scudetto e, secondo quanto raccolto da Premium Sport , gli esponenti del tifo ...