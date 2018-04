Incidente a Floridia Grave la diciottenne Cristina Marino

Incidente a Floridia. Morti Chiara Carrubba - Giuseppe Marino e Giovanni Violano : E’ gravissimo il bilancio dell’ Incidente stradale avvenuto in provincia di Siracusa. Le vittime sono tre e non una come appreso

Incidente stradale autonomo a Floridia - auto finisce in campagna : Incidente stradale autonomo oggi pomeriggio in pieno centro a Floridia. Una utilitaria per cause che sono in corso di accertamenti, mentre transitava il via Paolo VI, strada conosciuta in città con il ...