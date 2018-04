In barca con la fidanzata | si sente male e muore nel canale dei Lovi

Caorle - ha un malore mentre è in barca con la fidanzata : cade in acqua e muore : Un operaio di 47 anni è morto mentre era in barca sul canale dei Lovi insieme alla compagna. Pare sia stato colpito da un malore improvviso, finendo in acqua. Inutili i tentativi di rianimazione. Sul caso indagano i carabinieri per stabilire le cause precise del decesso.Continua a leggere

In barca d'estate - con un racconto di Patroni Griffi : Siamo debitori con Giuseppe Patroni Griffi per alcune fra le più belle, più intriganti e più sensuali commedie della seconda metà del secolo scorso. Opere che -fra le altre qualità- hanno titoli bellissimi, che assomigliano, e a volte sono, versi di poesie: da "Metti, una sera a cena" a "D'amore si muore" fino a "Gli amanti dei miei amanti sono miei amanti".Titoli che al lettore/spettatore fanno venire alla ...

Roma - Pallotta : "Nessun rivale se giochiamo come con il Barça" : Mercoledì la semifinale di Champions a Liverpool.Il pronostico di Mourinho :"I giallorossi? Possono vincere ma non fare il Triplete"

The Wall – Puntata del 22/04/2018 – Il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti sbarca in prima serata. Gli ospiti. : Lo abbiamo progettato per dare soldi e invece ci regala grandi emozioni. Questa è stata la sintesi delle prime 49 puntate di The Wall, il game show di Canale 5 andato in onda dal 20 novembre 2017 al 7 gennaio 2018 nella fascia preserale. Questa sera andrà la prima Puntata della versione di prima serata del quiz condotto da Gerry Scotti. THE Wall | Il concept The Wall significa, letteralmente, Il […] L'articolo The Wall – Puntata ...

Sky Sport sbarca su Premium : come attivare la visione dei contenuti gratuiti : Da ieri fino al 1° luglio gli utenti Premium possono seguire due canali vetrina Sky senza costi aggiuntivi L'articolo Sky Sport sbarca su Premium: come attivare la visione dei contenuti gratuiti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Scuola. La rassegna Classici Contro sbarca in Romagna : coinvolti studenti Ravenna - Lugo e Faenza : Introducono la serata e gli spettacoli degli studenti i professori Francesca Monti, Gianni Godoli, Filippo Liuti, Monica Fabbri e Mirco Banzola insieme a Alessandro Iannucci , Università di Bologna, ...

Scuola. La rassegna Classici Contro sbarca in Romagna : coinvolti studenti Ravenna - Lugo e Faenza : Introducono la serata e gli spettacoli degli studenti i professori Francesca Monti, Gianni Godoli, Filippo Liuti, Monica Fabbri e Mirco Banzola insieme a Alessandro Iannucci , Università di Bologna, ...

Video delle prove del concerto di Emma a Tokyo - Mi parli piano sbarca in Giappone : Le prove del concerto di Emma a Tokyo sono iniziate. A darne notizia è la stessa artista, che ha postato un Video sui suoi social nel quale canta Mi parli piano, brano tratto dal suo ultimo disco Essere qui. L'approdo dell'artista salentina sul palco Giapponese è previsto per il 21 di aprile, ma il soundcheck per portare uno spettacolo degno di questo nome è già iniziato. Nei giorni scorsi, Emma aveva manifestato tutte le sue paure sui ...

Argentina - Ruggeri consiglia Messi : 'Fai un passo indietro al Barça e pensa al Mondiale' - : pensate che il Barcellona possa perdere il campionato spagnolo se Messi non giocherà più? Leo può chiamare il presidente del club e dire 'questa è la 'mia' Coppa del mondo, mi dedicherò alla ...

Atletico sconfitto - 3-0 - dalla Real Sociedad - barca vicino al titolo : La Real Sociedad batte 3-0 l'Atletico Madrid ed il Barcellona - con 12 punti di vantaggio sui colchoneros quando mancano cinque giornate al termine del campionato spagnolo - si avvicina alla vittoria ...

Lino Guanciale sbarca al Talia con la sua Itaca : viaggio sentimentale alla scoperta di sè : Per ricevere tutte le notizie sugli spettacoli, le promozioni e aggiornamenti tempestivi scarica la nostra App gratuita Abruzzodalvivo. BIGLIETTI : Platea ' 20,00 ridotto ' 15,00 / Palchetti I ordine ...

Cast e personaggi di The Alienist - la serie con Luke Evans e Dakota Fanning sbarca su Netflix dal 19 aprile : Arrivano su Netflix Cast e personaggi di The Alienist, poliziesco dai toni thriller ambientato nel XIX secolo: da giovedì 19 aprile la serie sarà disponibile sul catalogo italiano del colosso dello streaming online. In onda negli Stati Uniti sul network TNT, The Alienist è tratta dal romanzo omonimo di Caleb Carr e rientra a pieno titolo nelle miniserie, componendosi di soli dieci episodi raccolti in una stagione. La cornice storica è quella ...

Efficienza energetica : l’italiana Grastim sbarca negli Stati Uniti con la big Unilever : Grastim, società italiana specializzata in impianti per la produzione di energia pulita attraverso la cogenerazione, sbarca negli Stati Uniti con un investimento complessivo di 10 milioni di dollari. L’azienda ha siglato un primo accordo con la multinazionale anglo-olandese Unilever per il finanziamento, la realizzazione e la gestione di una nuova centrale energetica (basata su un cogeneratore a gas naturale da 4,4 MW, caldaie di integrazione e ...

Sbarca in Italia Yescapa - piattaforma per condividere il camper : Roma, 17 apr. , askanews, Sull'onda del successo già ottenuto in Europa, Yescapa, la piattaforma di camper sharing tra privati, arriva in Italia. Ora viaggiare in libertà diventa ancora più semplice ...