In arrivo un nuovo singolo di Emma | a Las Vegas per Billboard gira il prossimo videoclip

Cambio ai vertici della questura. Il questore presenta il nuovo vicario. Un nuovo arrivo anche all'ufficio di gabinetto : UMWEB, Perugia. Stamane, in sede di conferenza stampa, il questore di Perugia Giuseppe Bisogno, ha presentato il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Angelo Serrajotto che ha assunto l'incarico ...

Dark Polo Gang - in arrivo il nuovo singolo 'British' : La Dark Polo Gang ha annunciato l'uscita del nuovo singolo "British" , disponibile in radio, nei digital store e piattaforme streaming da venerdì 11 maggio. Dark Polo Gang - BRITISH , Prod. by SickLuke, PreSalva ora su Spotify il nuovo singolo in uscita l'11 Maggio! LINK IN BIO Un post condiviso da Dark Polo Gang , @...

Dark Polo Gang - in arrivo il nuovo singolo “British” : Uscirà l'11 maggio The post Dark Polo Gang, in arrivo il nuovo singolo “British” appeared first on News Mtv Italia.

The Rain : il nuovo trailer e il poster della serie Netflix - in arrivo il 4 maggio : Netflix ha diffuso il nuovo trailer ufficiale e il poster di The Rain , prima serie originale danese della piattaforma streaming in arrivo il 4 maggio . Gli eventi sono ambientati sei anni dopo l'estinzione quasi totale dell'umanità nell'area della Scandinavia a causa di un brutale virus trasmesso dalla pioggia. I ...

The Rain : il nuovo trailer e il poster della serie Netflix - in arrivo il 4 maggio : Netflix ha diffuso il nuovo trailer ufficiale e il poster di The Rain , prima serie originale danese della piattaforma streaming in arrivo il 4 maggio . Gli eventi sono ambientati sei anni dopo l'estinzione quasi totale dell'umanità nell'area della Scandinavia a causa di un brutale virus trasmesso dalla pioggia. I ...

Il Toro non è ancora stanco : nuovo mercato rialzista in arrivo? : ... dati FactSet, La view di Goldman Sachs Asset Management Le sue dichiarazioni arrivano all'interno di un più ampio coro che parla in maniera ottimista del futuro dell'economia internazionale, in ...

In arrivo un nuovo singolo di Fedez e J-Ax prima del grande evento a San Siro : Il nuovo singolo di Fedez e J-Ax sta per arrivare. Ad annunciarlo sono i due rapper di Comunisti col Rolex, che si apprestano a tornare sul palco per la finale del loro tour congiunto che terranno allo Stadio San Siro di Milano. Volato negli Stati Uniti secondo una modalità rocambolesca, J-Ax ha finalmente rivelato il motivo per il quale abbia deciso di raggiungere il suo collega. Si è infatti trattato di girare il videoclip dedicato alla ...

Myriam Catania al settimo cielo - un altro figlio in arrivo : «Di nuovo incinta a meno di un anno dalla nascita di Jacques» : MILANO ? Le voci sembrano essere confermate e come Leggo.it aveva anticipato, per Myriam Catania è in arrivo un altro figlio. Myriam Catania dopo il parto: "Terrorizzata sul set...

In arrivo Familiar di Liam Payne con J Balvin - svelati alcuni dettagli sul nuovo singolo : Il nuovo singolo Familiar di Liam Payne con J Balvin in arrivo: la collaborazione tra il cantante degli One Direction e la popstar latina sarà finalmente rilasciata questa settimana! In attesa dell'album di inediti da solista, uscirà venerdì 20 aprile Familiar di Liam Payne con J Balvin. Il nuovo singolo sarà accompagnato da un videoclip, girato negli scorsi mesi a Miami. Effettuando il pre-save tramite Spotify alla seguente pagina, è ...

In arrivo il nuovo album di Fedez dopo Comunisti col Rolex : “Registrazioni terminate” : Il nuovo album di Fedez sta per arrivare. Secondo indiscrezioni, il disco da solista del rapper milanese dovrebbe essere rilasciato tra non troppo tempo. Da mesi, l'artista si è trasferito a Los Angeles per stare vicino alla sua compagna, Chiara Ferragni, dalla quale ha avuto il suo primo figlio Leone. Proprio durante la sua permanenza negli Stati Uniti, Fedez avrebbe terminato di registrare il suo ultimo album da solista dopo il progetto ...

Nel nuovo trailer di Kingdom Hearts 3 tornano delle vecchie conoscenze : novità in arrivo : Un po' a sorpresa, Square Enix ha rilasciato un nuovo trailer di Kingdom Hearts 3: la clip è piuttosto breve, ma rappresenta un'occasione succosa per assaporare nuove sequenze di gameplay del gioco di Tetsuya Nomura, anche se forse il materiale presente nel video non è ciò che ci si aspettava. Vediamo, infatti, un piccolo minigioco che probabilmente sarà all'interno dell'avventura, ma soprattutto ritroviamo qualche piacevole, vecchia ...

In arrivo un nuovo album di Lady Gaga in estate - le sue canzoni per il progetto Rockabye Baby! : Un nuovo album di Lady Gaga uscirà in estate, ma non si tratta del successore di Joanne: negli ultimi tempi la popstar ha lavorato ad un altro disco, un album per bambini nell'ambito del progetto Rockabye Baby! Ad anticipare l'uscita dell'album di ninne nanna per i prossimi mesi è stata Lisa Roth, la sorella del rocker David Lee Roth che è ideatrice e ora vice presidente e direttrice creativa di Rockabye Baby! Il progetto di queste cover a ...

Gmail cambia : nuovo look e più funzionalità in arrivo : Dopo aver ridisegnato l’aspetto grafico dell’applicazione mobile, Google sta per rinnovare il design e l’interfaccia di Gmail anche sul web. Come già successo a Calendar, Maps, Contatti e YouTube, l’azienda di Mountain View ha deciso di rendere più moderna la grafica e l’impaginazione del suo servizio di posta elettronica, avvicinandolo all’esperienza mobile e provando ad integrare ancora di più tra loro le ...

In arrivo Thomas 18Edition - nuovo album di Bocchimpani con 4 inediti : tutti i dettagli : Thomas 18Edition celebra la maggiore età di Thomas Bocchimpani. Il giovane artista ha infatti festeggiato il 13 aprile, con la possibilità di inviargli direttamente gli auguri al numero 335 62 61 775. Si può scegliere se telefonare o inviare un messaggio. L'album sarà disponibile a partire dal 4 maggio e conterrà una sorpresa per i fan, con 4 inediti che andranno ad arricchire la versione originale del disco omonimo che il giovane artista ha ...