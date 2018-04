Il significato del meme di Marracash e Rkomi pubblicato da Chiamarsi Mc

Festa della Liberazione : ecco il suo profondo significato simbolico : La data del 25 aprile, Festa della Liberazione, ha, dunque, un profondo significato simbolico: rappresenta la fine del Ventennio fascista e della guerra; la vittoria della resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane contro il governo fascista e l’occupazione nazista. Infatti, negli anni della Seconda Guerra Mondiale (1939-45), semplicisticamente parlando, l’Italia si ritrovò divisa in due parti: da un lato vi era Benito ...

Il pischello : storia e significato del termine - dal dialetto romano alla letteratura : Il termine è ormai entrato nella lingua italiana con il semplice significato di “ragazzino”: ma la parola “pischello” racchiude una complessità culturale molto profonda, che ad un certo punto della storia s’intreccia con la letteratura.Continua a leggere

Khloé Kardashian svela il nome della figlia e nonna Kris ne racconta il significato : Khloé Kardashian ha rivelato come ha chiamato la bambina avuta con Tristan Thompson. La star ha dato alla luce la piccola lo scorso 12 aprile e adesso, nella didascalia di un post Instagram tutto in rosa, ha scritto, confermando gli indizi che volevano un nome con la “T”: Our little girl, True Thompson, has completely stolen our hearts and we are overwhelmed with LOVE. Such a blessing to welcome this angel into the family! ...

Porcellana di Noemi - testo e significato : il brano affronta il tema delicato degli attacchi di panico : testo e significato di “Porcellana”, il nuovo singolo di Noemi estratto dal suo album “La luna”. Il brano affronta la delicata tematica degli attacchi di panico. A maggio poi prenderà il via “La Luna – Tour 2018” della leonessa che la porterà in giro nelle principali città d’Italia. In attesa del Tour 2018, arriva in radio il nuovo singolo di Noemi “Porcellana” Noemi torna in radio da venerdì ...

Scurnacchiato : il significato e del curioso termine napoletano - fra vergogna e infedeltà : Essere definito uno “Scurnacchiato” era per un napoletano la cosa peggiore che potesse accadere: anche se nel tempo questa parola ha assunto connotazioni positive essa resta, nell'immaginario comune, simbolo di una condizione molto, molto particolare.Continua a leggere

Chi è lo scugnizzo? Il significato del termine - fra infanzia e malavita : Lo scugnizzo è ancora oggi simbolo, conosciuto in tutto il mondo, della città di Napoli. Ma questo termine ha una storia lunga e compplessa, che affonda le radici nell'Italia postunitaria: ecco il suo significato.Continua a leggere

La cintura di Alvaro Soler : traduzione - testo e significato del tormentone estivo 2018 : testo con traduzione e significato de “La cintura”, il nuovo singolo di Alvaro Soler pubblicato in tutto il mondo il 29 marzo scorso. Il brano dell’artista spagnolo sarà quasi certamente uno dei prossimi tormentoni estivi 2018. Alvaro Soler torna in radio con “La cintura”: sarà il prossimo tormentone estivo 2018? L’estate si avvicina e come sempre è arrivato puntuale il nuovo singolo di Alvaro Soler intitolato ...

“Li vogliamo al matrimonio”. La scelta di Meghan e Harry in vista del grande giorno. Quel particolare che non è certo passato inosservato e che nasconde un significato decisamente speciale : Quanta fatica, in questi giorni, in Quel di Buckingham Palace: e d’altronde non potrebbe essere altrimenti considerando che in ballo c’è la preparazione dell’evento degli eventi, il secondo Royal Wedding nel giro di pochi anno che dopo le nozze tra William e Kate vedrà nel ruolo di sposi il buon Harry, per anni considerato lo scapolo d’oro della famiglia Windsor, e Quella Meghan Markle che dopo i ruoli sul piccolo ...

Giovedì santo - il significato della 'Lavanda dei piedi' : Il Giovedì santo conclude il periodo di penitenza della Quaresima e dà inizio al Triduo pasquale. Ecco tutte le tappe liturgiche della giornata e le sue origini nel culto ebraico

Giovedì Santo : il profondo significato religioso della lavanda dei piedi : La lavanda dei piedi è un rituale caratteristico della Messa in Coena Domini del Giovedì Santo. Il rimando è all’Ultima Cena di Gesù, nel corso della quale Egli, alzatosi da tavola, si tolse le vesti, si cinse la vita con un asciugamano e, con un catino pieno d’acqua, lavò i piedi agli Apostoli. Quando toccò a Simon pietro, questi si oppose al gesto di Gesù, dicendo: “Signore tu lavi i piedi a me?”. E Gesù rispose: “Quello che io gaccio, tu ora ...

Giovedì Santo : il significato dell’altare della Reposizione : Al termine della messa in Coena Domini del Giovedì Santo, L’Eucaristia viene riposta e custodita nell’altare della Reposizione, chiamato, nel linguaggio popolare di alcune regioni del sud Italia, sepolcro; termine improprio in quanto non simboleggia la morte di Gesù ma è il luogo in cui adorare l’Eucaristia. Il termine giusto è altare o cappella della Reposizione. Parliamo dello spazio della chiesta allestito, al termine della Messa in Coena ...

Domenica delle Palme : ecco il significato dei simboli della ricorrenza : La Domenica delle Palme è caratterizzata da due simboli: la palma e il ramoscello d’ulivo. La palma è simbolo di trionfo, acclamazione, regalità, ma anche vittoria, ascesa, rinascita e immortalità. Si collega anche alla Fenice e ha la funzione di Albero della Vita. La simbologia cristiana, presente sin dall’epoca paleocristiana, è legata a un passo del Salmo 92, 12-15: “Il giusto fiorirà come la palma, Crescerà com e il cedro nel Libano. Quelli ...

Questa nostra stupida canzone d’amore dei Thegiornalisti : testo e significato del brano : testo e significato di “Questa nostra stupida canzone d’amore”, il singolo dei Thegiornalisti in radio da oggi mercoledì 21 marzo. Il brano anticipa il nuovo lavoro discografico della band italiana guidata da Tommaso Paradiso in uscita il prossimo autunno. Tornano in radio i Thegiornalisti con il nuovo singolo che anticipa l’album in uscita in autunno Dopo averlo annunciato nei giorni scorsi sui propri canali social ...

Le dita di Kate Middleton sono tutte della stessa lunghezza. E questo particolare ha un significato preciso : Perché le dita di Kate Middleton sono tutte della stessa lunghezza? Dipende tutto dagli ormoni della gravidanza e, secondo gli esperti, il fatto dimostra che si tratta di una persona particolarmente empatica, creativa e sensibile.L'analisi delle dita della mano è stata effettuata anche per gli alti membri della famiglia reale: il principe Filippo sarebbe pignolo; la regina Elisabetta sarebbe un tipo multi-tasking ed avrebbe una ...