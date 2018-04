Il senso di Bella Ciao ne La Casa di Carta | video | | l' inno della Liberazione e del 25

optimaitalia

: RT @1603ina: In polonia esiste il senso civico ?? In italia, popolo di molti sporcaccioni, incivili, provincialotti nonché bigotti, pretendi… - NadiaCedrone : RT @1603ina: In polonia esiste il senso civico ?? In italia, popolo di molti sporcaccioni, incivili, provincialotti nonché bigotti, pretendi… - ringetto65 : RT @1603ina: In polonia esiste il senso civico ?? In italia, popolo di molti sporcaccioni, incivili, provincialotti nonché bigotti, pretendi… - OptiMagazine : Il senso di #BellaCiao ne #LaCasadiCarta, l'inno della #Liberazione e del #25aprile perché '#Resistenza è speranza'… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Io sto facendo una iniezione di liquidità, ma non per le banche, la faccio qui, nell'economia reale, con questo gruppo di disgraziati che siamo, per scappare da tutto questo.