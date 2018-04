Il prossimo autunno torna in Rai Portobello

La moda del prossimo autunno secondo i buyer : Nel corso delle scorse settimana abbiamo ammirato decine e decine di sfilate, da New York a Parigi, passando per l’imprescindibile tappa di Milano. Ci siamo lasciati affascinare da centinaia di outfit visti in passerella, e abbiamo persino tentato di rintracciare, in quel magma variopinto e apparentemente confuso di look, le tendenze più forti della moda del prossimo Autunno-Inverno. LEGGI ANCHESfilate di Milano: è ora di fare il punto Ma ...