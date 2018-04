Il prossimo autunno torna in Rai Portobello

Blastingnews

(Di mercoledì 25 aprile 2018) A trent'anni dalla morte di Enzo Tortoraquella che senza dubbio fu la trasmissione di più grande successo del compianto presentatore RAI, vale a dire, che negli anni 80 era lo storico mercatino del venerdì sera che teneva incollati al televisore milioni di italiani. A quanto sembra partira' il, sulla rete ammiraglia della Rai, Rai 1, una nuova edizione di, che andra' in onda il sabato sera, rigorosamente in prima serata e sara' condotto da Antonella Clerici VIDEO. Dunque mamma Rai schiera un cavallo importante nella corsa ai telespettatori del sabato sera che la vede contrapposta alle reti Mediaset ed in particolare alle trasmissioni di #Maria De Filippi. La notizia è stata data in anteprima da Tv Blog Dunque, che nel 1987 riportò in televisione Enzo Tortora dopo le note vicissitudini giudiziarie, tornera' sulla Rai: ...