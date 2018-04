Il primo sì del Pd ai 5 Stelle Renzi furibondo con il Colle

ilgiornale

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Perchè un personaggio cauto e poco scoppiettante come Maurizio Martina, "reggente" di un Partito democratico senza nocchiero, ieri ha deciso di forzare la mano e aprire al dialogo sul governo con i Cinque?Matteo, ieri, veniva descritto come "" da tutti quelli che hanno avuto modo di parlarci. E furibondi e spiazzati erano tutti i suoi, con un sospetto in testa: "A mandarlo avanti è stato Mattarella". L'ala non trattativista del Pd è convinta che dal Quirinale, per uscire dall'impasse, si sia spinto per scongelare il fronte Dem, in concorso con i vari Franceschini, Fassino, Orlando e Delrio, il capogruppo alla Camera che con Mattarella ha un filo diretto. "Invece dalnon hanno mosso un dito, per settimane, per agevolare l'intesa tra M5s e centrodestra, anzi", dice una parlamentare Pd. Del resto, fa notare un altro dirigente, "sarebbe bastato che Mattarella ...