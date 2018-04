Il più grande atlante delle stelle in 3D Secondo Gaia

Astronomia : pronto il più grande catalogo di stelle mai ottenuto finora - “dalla missione Gaia risultati straordinari” : E’ stato realizzato il più grande catalogo di stelle mai ottenuto finora: comprende immagini e colori di quasi due miliardi di stelle e oltre 14.000 asteroidi mai visti finora. Il risultato si deve al satellite Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e al quale l’Italia partecipa con Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Agenzia Spaziale Italiana (Asi): è stato presentato oggi a Berlino, nella mostra internazionale ...

Avete più visto le figlie di Cristina Parodi? Hanno 21 e 17 anni e stanno crescendo alla grande : sono la fotocopia della loro meravigliosa mamma e hanno talento da vendere. Ma la vera “notizia” è un’altra. Clamorosa… : Bella, elegante, raffinata: Cristina Parodi, a 53 anni, è un vero spettacolo della natura. Piena di talento, grazia e bellezza, ancora oggi le sue foto in costume fanno invidia alle ventenni. Ovviamente, da una mamma così non potevano che discendere delle figlie meravigliose. Avete mai visto Benedetta ed Angelica Gori, le figlie di Cristina e Giorgio Gori, manager della comunicazione e attuale sindaco di Bergamo? Beh, Benedetta Gori è la ...

In Iraq lo stadio più grande del mondo : sarà realizzato con i soldi sauditi : Riad vuole finanziare la ricostruzione per allontanare il Paese dall'influenza iraniana All'inizio di marzo, dopo la travolgente vittoria per 4 a 1 della Nazionale irachena su quella saudita, il ...

Matteo Salvini - perché un governo M5s - Pd sarebbe la sua più grande fortuna : La strada per un governo a guida del Movimento Cinque stelle con il sostegno del Partito democratico sembra ormai spianata. Dal fronte grillino, lo stesso Luigi Di Maio ha fatto capire chiaro e tondo ...

Grande Fratello - il fidanzato di Nina Moric sempre più vicino a Patrizia : «Tra noi c'è sintonia» : Luigi Favoloso ha palesato in qualche occasione di temere molto i montaggi fatti dagli autori del Grande Fratello, soprattutto per quanto riguarda i suoi contatti amichevoli con le donne della...

“Succede un disastro”. Grande Fratello - sale la temperatura. Tra i due inquilini l’intesa è palese e lei non lo nasconde più. Peccato che lui non sia proprio libero anzi. Ne vedremo delle belle : Qui gatta ci cova. Dentro la casa del Grande Fratello gli animi si scaldano e due concorrenti sembrano essere sempre più vicini. Dopo una settimana di tensioni, con il Tarzan di Viterbo Alberto Mezzetti in Grande spolvero (che ora vanta tra i suoi sponsor anche Cristiano Malgioglio) ecco che pare esserci spazio anche per la serenità. Peccato che uno dei due sia fidanzato. Parliamo di Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti “Io e Luigi ce la ...

Arriva 'Avengers : Infinity War' - il nuovo film Marvel - la più grande resa dei conti di tutti i tempi : In un viaggio cinematografico decennale senza precedenti, il nuovo film Marvel Avengers: Infinity War abbraccia l'intero Universo Cinematografico Marvel e porta sul grande schermo la più grande e ...

Bitcoin? Rivoluzione più grande di Internet. Lo dice Tim Draper : Questo perché, a differenza di quelle citate sopra, il Blockchain e il Bitcoin riguardano non solo tutto il mondo ma possono essere applicate a tutti i campi produttivi ed economici, senza ...

Grande Fratello 2018 - i cinque momenti più trash della puntata di ieri sera : Il secondo appuntamento con il Grande Fratello 15, quello che rischiava di crollare contro la temuta replica di Montalbano, ha conquistato 3.479.000 spettatori e il 21% di share: un buon risultato, con lo share “salvato” dalla tarda chiusura (fino all’1.21 di notte) e i valori assoluti un po’ bassini. La seconda puntata, d’altronde, è stata televisivamente perfetta. La d’Urso e il suo gruppo autoriale sanno bene cosa ...

“Lascia un grande vuoto”. Lutto nell’economia italiana. Addio al papà di uno dei marchi più famosi del nostro Paese : da ‘piccolo’ commerciante a nome di primo piano : La notizia della sua morte è rimbalzata in tutta l’Italia e ha lasciato tutti sgomenti. Dopo gli studi da ragioniere e un breve periodo alla Bocconi di Milano assieme al fratello Enea si era dedicato all’attività di famiglia facendola diventare, in pochi anni, uno dei marchi tra i più noti nel panorama nazionale. È morto nella serata di ieri, lunedì 23 aprile, Mario Galbusera. Lo storico fondatore dell’omonima azienda di ...