Il motivo per cui Pokémon Cristallo sarà sempre il miglior gioco sui Pokémon - articolo

Il motivo della rottura tra Andrea Damante e De Lellis : la verità per i fan Video : La coppia più acclamata del web, Giulia De Lellis e Andrea Damante [Video], ieri ha colpito i nostri cuori e li hanno spezzati. I fan della coppia, che li hanno ti fin dall'uscita dello studio di Uomini e Donne, hanno sempre visto in loro l'ideale perfetto della coppia e il vero amore. I due, infatti, si sono sempre mostrati innamoratissimi. Come si suol dire, però, ''i panni sporchi si lavano in casa'' e loro sono sempre stati bravi a tenere in ...

Gossip Barbara D'Urso perde le staffe a Pomeriggio 5 : ecco il motivo Video : Colpo di scena oggi nel corso della consueta diretta [Video]con #Pomeriggio 5, il talk show condotto da #Barbara D'Urso che questa settimana è tornata in onda anche in prime time con il Grande Fratello 2018, che lunedì sera ha ottenuto un ascolto medio di circa 4 milioni di spettatori e il 23% di share. Le Gossip news rivelano che questo Pomeriggio la D'Urso ha perso letteralmente le staffe in diretta contro una sua 'creatura' ...

“Falsa e bugiarda”. Veleno contro Meghan Markle a pochi giorni dal matrimonio. Accuse pesanti che arrivano da una persona vicinissima alla futura sposa del principe Harry. Il motivo di tanto odio : Il giorno dei giorni, quello in cui la bella Meghan Markle entrerà ufficialmente a far parte della famiglia reale prendendo in sposo il principe Harry, è ormai prossimo. E i fan sono sempre più al settimo cielo, conquistati dalla simpatia e dalla bellezza della modella che promette di superare addirittura la cara Kate Middleton in termini di apprezzamenti da parte dei sudditi britannici, sempre più schierati a spada tratta dalla sua ...

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati - perchè? / Il motivo non si sa : “È colpa di entrambi!” : Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati: il commovente annuncio di lei tramite le Stories di Instagram ufficializza la rottura: “È colpa di entrambi!, le news.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:53:00 GMT)

Marnie Simpson : c'è chi accusa la star di Ex On The Beach di essere ingrassata per un motivo ben preciso : Marns è anche protagonista di Ex On The Beach 8 che va in onda ogni mercoledì alle ore 22.50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOW TV.

L'Isola dei Famosi : ecco il motivo per cui Bianca Atzei non è dimagrita Video : Mancano pochissimi giorni alla finalissima de L'Isola dei Famosi 13 [Video] che come ogni anno, si svolgera' direttamente in Italia, ovvero all'esterno dello studio 20 di Cologno Monzese. Oltre ad Amaurys Perez, Nino Formicola e #Bianca Atzei, un altro naufrago si aggiungera' alla lista dei finalisti. La sfida è tra Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian che sono al televoto da lunedì scorso. Ma nelle ultime ore una concorrente in particolare è ...

“L’ ha ammazzata!”. Poi gira l’arma verso se stesso. Una tragedia assurda che ha per protagonista un uomo di 73 anni e la figlia disabile. Il motivo alla base : un vergogna per il Paese : Un uomo di 73 anni ha ucciso la figlia disabile con una pistola e poi si è sparato alla testa e ora versa in gravissime condizioni all’ospedale di Cesena. E’ accaduto questa mattina in un’abitazione di Mendola, nel Forlivese, dove sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Meldola e il personale del 118. Una tragedia assurda che pare affondi le sue radici nelle difficoltà economiche della famiglia. Si chiamava ...

Michelle Hunziker - selfie con bocca e naso coperti : ecco perché. E non è l’unica vip a mostrarsi così. C’è un motivo se queste ‘strane’ foto stanno invadendo i social : Michelle Hunziker, ma anche Alessia Marcuzzi, Marco Carta e tantissimi altri volti noti del mondo dello spettacolo e non: tutti, nelle ultime ore, a condividere sui social selfie in cui si coprono la bocca e il naso. Ma perché? Cosa significa? Si tratta della nuova campagna social iniziata a causa dai tragici eventi che stanno interessando la Siria, dove la popolazione vive costantemente sotto bombardamenti e violenza. La campagna prende ...

'Un dolore che non supererò mai' : Federica Panicucci - crollo emotivo a Verissimo : Federica Panicucci si è confessata a Verissimo . La conduttrice di Mattino 5 ha raccontato a Silvia Toffanin il suo amore per Marco Bacini . "Mi sono accorta che quest'uomo era fuori dal comune', ...

Franco Terlizzi - Verissimo/ Fuori dall’Isola dei Famosi per crollo fisico o emotivo? La verità dalla Toffanin : Franco Terlizzi ospite a Verissimo con Silvia Toffanin: dall'abbandono all'Isola dei Famosi alle accuse di omofobia, ecco tutte le dichiarazioni dell'ex pugile.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 06:58:00 GMT)

“Gravissimo”. Isola dei famosi choc. Dopo l’abbandono improvviso di Franco Terlizzi - il pubblico ha iniziato a dubitare della sincerità di Alessia Marcuzzi. Ora - come una doccia gelida - viene svelato in diretta il vero motivo per cui l’ex pugile se ne è andato. Perché l’hanno tenuto segreto? : Una nuova voce “pesante” sull’Isola dei famosi torna a far tremare il reality. Tutto quello è successo nella tredicesima edizione del programma condotto da Alessia Marcuzzi, evidentemente, non è bastato. Non il canna-gate, non le discussioni feroci tra i naufraghi, non gli insulti, non gli abbandoni dell’ultimo minuto, non il fango che Striscia continua a gettare sul reality, neanche le “sbroccate” di Alessia Marcuzzi (in trasmissione contro Eva ...

“Ecco perché ci siamo lasciati”. Tina Cipollari e Kikò Nalli allo scoperto : a tre mesi dalla clamorosa separazione - la coppia più famosa della tv italiana svela il motivo della decisione : Una storia d’amore durata la bellezza di tredici lunghi anni, quella tra Tina Cipollari e il suo Kikò Nalli, una passione arricchita dall’arrivo di tre figli e che però, alla fine, si è andata spegnendo, fino a spingere i due a fare un passo indietro e optare per una separazione consensuale. Tre mesi fa, quando la rottura era stata resa ufficiale, i fan erano rimasti a bocca aperta, chiedendosi cosa avesse spinto la coppia a ...