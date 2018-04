Il Mondiale Superbike a Imola fino al 2020

Superbike - Imola ospiterà il Mondiale fino al 2020 : Imola ospiterà un Gran Premio del Mondiale Superbike fino al 2020. L’annuncio è arrivato durante la conferenza stampa di presentazione del prossimo round in programma dall’11 al 13 maggio a cui hanno presenziato Stefano Pacchilioni, amministratore delegato WorldSbk, e Uberto Selvatico Estense, Presidente Formula Imola. La madrina dell’edizione 2018 sarà Aida Yespica, mentre un’importante novità è prevista per ...

CUPRA sponsor del Mondiale Superbike : A metà aprile sul circuito di MotorLand Aragon CUPRA ha debuttato come sponsor del Mondiale Superbike e lo scorso weekend ad Assen ha contato sulla presenza del nuovo marchio, che vede la SEAT Leon CUPRA come safety car ufficiale del campionato. Prima di ogni gara, la SEAT Leon CUPRA scenderà in pista per il giro […] L'articolo CUPRA sponsor del Mondiale Superbike sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea mantiene la vetta dopo il Round di Assen. Perde terreno Melandri : Un primo ed un secondo posto ad Assen, quarto Round del Mondiale 2018 Superbike, lanciano sempre più in vetta Jonathan Rea mentre Marco Melandri e la Ducati perdono terreno. In ripresa Sykes, sul gradino più alto del podio in gara-2. Classifica Mondiale 2018 Superbike dopo IL Round DI ASSEN 1.Jonathan REA 139 KAWASAKI 2.CHAZ DAVIES 118 DUCATI 3.MARCO Melandri 106 DUCATI 4.MICHAEL VAN DER MARK 87 YAMAHA 5.XAVI ...

Superbike - Mondiale 2018 : Jonathan Rea allunga ad Aragon - ma Marco Melandri e la Ducati rispondono! : C’è sempre Jonathan Rea al comando del Mondiale Superbike 2018. Il pilota britannico della Kawasaki ha allungato dopo il weekend di Aragon, archiviato con un primo e un secondo posto. Alle sue spalle c’è ora Chaz Davies, secondo e primo nelle due gare spagnole, che ha così superato in classifica il compagno di squadra Marco Melandri, terzo a 18 lunghezze dal leader. “È il pilota a fare la differenza“, così Rea ha ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea mantiene la vetta dopo il Round di Aragon. Terzo Marco Melandri : Jonathan Rea ha mantenuto la vetta della Classifica del Mondiale Superbike 2018 dopo il Round di Aragon, terza prova della stagione. Il pilota della Kawasaki ha trionfato in gara-1, mentre nella seconda manche si è arreso ad un super Chaz Davies, che ieri aveva invece chiuso al secondo posto. Marco Melandri, invece, ha portato a casa un quarto ed un Terzo posto, vedendo pertanto allontanarsi la vetta della Classifica, ora a -18. La Classifica ...

Superbike - Mondiale 2018 : Marco Melandri può lottare per il titolo? Battuta d’arresto in Thailandia ma… : Lo si temeva il secondo round del Mondiale 2018 di Superbike, in casa Ducati ed in parte i timori sono stati confermati. Jonathan Rea è tornato in vetta alla graduatoria con due punti di vantaggio su Marco Melandri, dominando la scena nella prima manche, sul circuito di Buriram (Thailandia), e concludendo quarto nella seconda manche. Piazzamenti che hanno permesso al nordirlandese di riconquistare la vetta, a discapito del nostro centauro, con 2 ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : Marco Melandri in difficoltà - Chaz Davies spezza la maledizione - Jonathan Rea in vetta al Mondiale : Secondo Round del Mondiale 2018 Superbike e Jonathan Rea nuovamente in vetta alla classifica generale. Il tre volte campione del mondo sperava che il circuito di Buriram (Thailandia) potesse continuare ad essere un suo feudo e così è stato. Un primo ed un quarto posto nelle due manche thailandesi rilanciano le quotazioni del nordirlandese della Kawasaki che, specie nella run 1, ha fatto vedere numeri tipici del suo repertorio, valsi il dominio ...

Superbike - Gp Thailandia : gara 2 a Davies - Rea in testa al Mondiale : BURIRAM - Chaz Davies ha vinto gara 2 del Gp della Thailandia, secondo appuntamento del mondiale Superbike . Per il britannico della Ducati si tratta della 28esima vittoria in carriera, sul podio ...

Jonathan Rea è il nuovo leader della Classifica del Mondiale 2018 di Superbike. Il Campione del Mondo è balzato al comando con 2 punti di vantaggio su Marco Melandri al termine del Round in Thailandia.

LIVE Superbike - Gara-2 Round Thailandia 2018 in DIRETTA : vittoria di Davies - Melandri settimo in difficoltà - Rea primo nel Mondiale : Il leader della classifica generale riuscirà a piazzare la zampata? OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Gara-2 del Round di Thailandia , prova valida per il Mondiale Superbike 2018: cronaca in ...

LIVE Superbike - Gara-2 Round Thailandia 2018 in DIRETTA : vittoria di Davies - Melandri settimo in difficoltà - Rea primo nel Mondiale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gara-2 del Round di Thailandia, prova valida per il Mondiale Superbike 2018. Sul tracciato di Buriram andrà in scena un appuntamento fondamentale per l’intero campionato. Jonathan Rea cerca la doppietta dopo aver trionfato ieri, ma il Campione del Mondo dovrà stare attento alla voglia di rivalsa della Ducati, soprattutto di Marco Melandri che deve risalire la china dopo l’ottavo posto in ...

Superbike - Thailandia : Rea domina in gara-1. Melandri ottavo - ma resta leader del Mondiale : CAMIER DA' SPETTACOLO - Per il tre volte campione del mondo non è stato semplice e la vittoria è arrivata dopo un'iniziale battaglia col compagno di scuderia Sykes che non andrà oltre il sesto posto. ...

Superbike : il Mondiale parte nel segno di Melandri - doppietta in Australia : Melandri si è imposto al fotofinish - per soli 21 millesimi - sul campione del mondo in carica Jonathan Rea, quinto nella prima prova. Terzo, con una prestazione da incorniciare, il pilota non ...