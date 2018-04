Il ministro Calenda gela il Pd | «In caso di alleanza con M5S strappo la tessera e mi

Governo - il ministro Calenda : “In caso di alleanza Pd-M5s lascio il partito. Segreteria? Non mi candido” : “Confermo che se Pd e 5 stelle si alleano, mi dimetterò da nuovo iscritto”. Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, neo iscritto al Partito democratico, rispondendo ad alcuni commenti su Twitter ha ricordato l’intenzione di lasciare se l’ipotesi di Governo tra grillini e dem dovesse andare in porto. Le sue parole arrivano dopo che solo ieri è iniziato il tavolo di lavoro tra i due partiti e le parti hanno dato ...

Salvini "Calenda? Mai col Pd. Di Maio rispetti voto"/ Governo - M5s-Lega lontani : rivolta dem contro ministro : Governo, Salvini contro Di Maio e Calenda: 'mai col Pd e il M5s rispetti il voto'. Leader Lega striglia Centrodestra: dem, 'Governo di tutti'.

"Un governo con Pd - M5S e Lega" Calenda lancia l'esecutivo di tutti Il ministro uscente riapre i giochi : Il Pd deve mettere sul banco l'idea di un "governo di transizione" sostenuto da tutti i partiti e che duri almeno un paio d'anni. E' la proposta di Carlo Calenda. "La crisi siriana - premette - è destinata ad allargarsi", "l'Italia... Segui su affaritaliani.it

Il ministro Carlo Calenda strizza l'occhio a Lufthansa per la vendita di Alitalia ma passa la palla al prossimo governo : C'è un'offerta per Alitalia che piace al governo italiano ed è quella di Lufthansa, ma la cessione dell'ex compagnia di bandiera sarà compito del nuovo esecutivo. Ad illustrare la linea è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che in un'intervista al Tg1 spiega: "La proposta maggiormente migliorativa è quella di Lufthansa, c'è un miglioramento sia per quanto riguarda il mantenimento delle ...

Cacciari a Calenda : "Cooptato" E il ministro risponde : "Inutile" : Non è passato nemmeno un mese dalla disastrosa sconfitta nelle elezioni politiche che i colonnelli del centrosinistra non rinunciano a darsele - sia pur metaforicamente - di santa ragione. Protagonisti dell'ultimo scontro il ministro uscente dello Sviluppo economico Carlo Calenda, di recente iscritto al Pd, e l'ex sindaco di Venezia e filosofo Massimo Cacciari.Prima è stato Cacciari che ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital ha accusato ...

Pd : Cacciari ‘Calenda cooptato’ - ministro ‘sei inutile e dannoso’ : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – Botta e risposta tra Massimo Cacciari e Carlo Calenda. A Radio Capital, il filosofo parla così del ministro dello Sviluppo: “Calenda non sa neanche di essere al mondo. è uno che non ha mai fatto politica. Ha fatto il portavoce di Montezemolo, poi con Monti… è quella classe politica di cooptati, che non ha mai fatto lotte e che non si è mai andata a prendere i voti.”Ribatte Calenda: ...

Nucleare - il ministro Calenda annuncia la pubblicazione della mappa con i siti “idonei” al deposito unico : proteste da Sardegna e Basilicata : “Ma stiamo scherzando! Non dovremmo dar seguito ad un atto dovuto sollecitato più volte da parlamento e Ue su una materia così delicata per ragioni di opportunismo politico?!“. A scriverlo su Twitter è il Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, rispondendo a un utente che sosteneva come la pubblicazione della Cnapi, la Carta dei siti idonei ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti Nucleare, non dovesse essere pubblicata ...

Risultati Elezioni Politiche 2018/ Emiliano vs Calenda : “iscrizione Pd pessima”. ministro - mai accordo con M5s : Risultati Elezioni Politiche 2018: ultime notizie e scenari verso il nuovo governo M5s o centrodestra. Seggi, eletti e polemiche nel Pd dopo le dimissioni di Renzi: Emiliano vs Calenda(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Calenda nuovo segretario Pd?Il ministro disarciona Renzi Detta la linea : "No alleanze con M5S" : Quatto quatto, micio micio, Carlo Calenda si fa sotto approfittando della crisi di Matteo Renzi e del Pd e chiede la tessera del Partito Democratico proprio il giorno dopo della sconfitta epocale che lo ha visto precipitare sotto il 20%. Segui su affaritaliani.it

Carlo Calenda iscritto al Pd/ L'ex ministro : "non mi candido alla segreteria" : Dopo l'annuncio delle dimissioni di Matteo Renzi, è caos nel Pd: il governatore della Puglia, Michele Emiliano, spara a zero sul segretario dem e anche sul ministro Carlo Calenda(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 22:00:00 GMT)

Crisi Pd - il ministro Calenda : va risollevato - mercoledì mi iscrivo : "Abbiamo dato la sensazione di essere un partito delle elite , te lo dice uno che se ne intende, . È successo in tutto l'Occidente ai progressisti. Ma è anche effetto del nostro modo di comunicare ...

"Renzi? Non conta più"/ Carlo Calenda "Mi iscrivo al Pd" - Michele Emiliano "ministro del disastro economico" : Dimissioni Matteo Renzi: caos nel Pd. Carlo Calenda 'mi iscrivo per risollevarlo', Michele Emiliano, spara a zero: 'tu ministro disastroso'.