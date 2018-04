Il meglio dei Negrita a RadioItaliaLive

Salvini : “Mi sento molto meglio se chi puzza di mafia sta lontano da me. E i voti dei mafiosi mi fanno schifo” : “Mi sento molto meglio se chi puzza di mafia sta lontano da me”. Le parole di Matteo Salvini, interpellato dall’agenzia Agi, arrivano a cinque giorni dalla sentenza sulla trattativa Stato-mafia che ha condannato Marcello Dell’Utri, riconosciuto colpevole di essere stato la cinghia di trasmissione tra Cosa nostra e il primo governo di Silvio Berlusconi. Cioè il suo principale alleato di governo che non ha mai denunciato ...

Isola dei Famosi 2018 - Bianca Atzei : "Non sono stata bene - niente di grave - ora sto meglio..." : Bianca Atzei, la cantante che ha preso parte alla tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show terminato una settimana fa con la vittoria di Nino Formicola, avrebbe dovuto presenziare alla puntata andata in onda ieri di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, durante il dibattito consueto dedicato all'Isola.Come abbiamo visto, durante la puntata di ieri di Domenica Live, Barbara D'Urso ...

"A Mediaset pulirebbero i cessi" Berlusconi choc contro i 5S Replica : meglio dei patti con la Mafia : Una frase choc di Silvio Berlusconi accende di nuovo il dibattito politico, mentre al Colle Sergio Mattarella si è preso due giorni per riflettere sul da farsi dopo che il presidente del Senato Maria Alberti Casellati ha rimesso il mandato nelle mani del Capo dello Stato Segui su affaritaliani.it

Isola dei Famosi 2018 : eliminati Jonathan - Cipriani - Amaurys/ Finale - vincitore in diretta : il meglio di Nino : Isola dei Famosi 2018 diretta Finale 16 aprile: chi vincerà tra Francesca, Jonathan, Bianca, Nino e Amaurys? Tutti negli spazi Expo per le battute conclusive.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 01:03:00 GMT)

Ricerca - i topi ‘annusano’ la tubercolosi : il loro fiuto è meglio dei test : Lo strumento migliore per diagnosticare la tubercolosi è l’olfatto dei topi. Il super fiuto dei roditori non è più un mistero: già utilizzati per annusare i vapori degli esplosivi, ora sono stati addestrati da Ricercatori africani, autori di uno studio pubblicato sulla rivista ‘Pediatric Research’, a ‘sentire’ l’odore particolare della Tbc nei bambini. I risultati hanno dato dei valori più precisi rispetto a ...

“Ops! Mi è scappata…”. Stefano De Martino - che figuraccia con Alessia Mancini. Isola dei Famosi - sentito cosa ha detto in diretta? Proprio mentre la naufraga se ne va - all’inviato sfugge una frase che la dice lunga (ma era meglio tenerla per sé) : Una sola nomination è rimasta, poi via alla sfida finale. E cresce l’attesa per capire chi, tra Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani verrà ‘fregato’ a un passo dagli ultimi televoti. Poi, uno dei due si raggiungerà Amaurys Perez, primo finalista di questa 13esima edizione, Bianca Atzei e Nino Formicola. Sono invece state eliminate definitivamente dal gioco Alessia Mancini, che ha rifiutato l’invito a diventare ...

Dal messaggero di bin Laden all'Isis - Italia passerella dei jihadisti. Ma siamo meglio dei francesi : A fine gennaio le autorità Italiane hanno accusato Fayek Sayed Shebl Ahmed, di origine egiziana, di aver radicalizzato suo figlio per mandarlo a combattere in Siria. Associazione con finalità di terrorismo, a un uomo che la sua storia l'aveva già scritta. Perché Fayek aveva combattuto negli anni '90 al fianco di al-Qaeda in Bosnia, era un mujaheddin dalle spalle larghe e ora invitava l'erede a seguire i suoi passi. ...

Rosa Perrotta - la svolta sexy : mai vista in questo modo all’Isola dei Famosi. La finale si avvicina e la naufraga - a sorpresa - mostra il meglio di sé. Ma ‘così’ l’ex tronista esagera : le foto : Rosa Perrotta sembra quasi rinata da quando si trova all’Isola che non c’è. Eliminata qualche settimana fa dal pubblico, la ex tronista di Uomini e Donne è approdata in un’altra isoletta dove, con l’amica Elena Morali, trascorre le giornate tra bagni di sole, confidenze e immersioni. È come se avesse trovato una sua dimensione dopo l’astio vomitato all’Isola dei Famosi ‘normale’. O quasi, almeno. Perché ...

Tiroide e donne in menopausa è il tema centrale dei risultati dei questionari di Tiroide - Meriti il meglio : Tiroide e donne in menopausa è il tema al centro dei risultati del questionario di “Tiroide, Meriti il Meglio”, la campagna di sensibilizzazione della Fondazione Cesare Serono che quest’anno ha voluto puntare sui momenti importanti di cambiamento per le donne, tra cui proprio il periodo della menopausa. Degli oltre 5.000 questionari arrivati in questa edizione, una percentuale significativa, il 10%, è stata compilata da donne in menopausa, a ...

PAOLA DI BENEDETTO/ Non reagisce alle critiche a Francesco Monte : "meglio il silenzio" (Isola dei famosi 2018) : PAOLA Di BENEDETTO, ospite a Domenica Live, è stata poco battagliera evitando di reagire alle critiche contro Francesco Monte. Ecco la sua spiegazione.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 10:21:00 GMT)

Musica - vinili e CD meglio dei download - ma lo streaming la fa da padrone : Parliamo di circa 5,7 miliardi di dollari dello scorso anno contro i 4 miliardi di dollari che i servizi di streaming hanno registrato nel 2016; significa una crescita del 43%. Un interessante dato: ...

Milano-Sanremo 2018 : il borsino e lo stato di forma dei favoriti. Chi esce meglio da Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza? : Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza, per il piazzamento nel calendario, spesso e volentieri rappresentano l’avvicinamento ideale alla Milano-Sanremo, prima Classica Monumento del calendario internazionale. Anche in questo 2018, diversi tra i pretendenti alla vittoria finale hanno rifinito la preparazione in queste due brevi ma impegnative corse a tappe: chi ne è uscito meglio? Partendo dalla corsa nostrana, i primi due nomi che sovvengono ...

Ferrara - ex comandate dei vigili. "Addio alle multe - meglio vini e formaggi" : Ferrara, 12 marzo 2018 - Via la divisa, meglio il grembiule da oste ; e in mano, al posto del fischietto e del blocchetto delle multe, un calice di vino e il taccuino per le ordinazioni. Svolta ...