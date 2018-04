Il gruppo del lusso Kering cresce | anche grazie a Gucci

gruppo Cap : sabato l'Idroscalo riparte con una festa dello sport - 2 - : ... ma anche un centro di ricerca nel settore idrico e nell'applicazione di progetti per lo sviluppo dell'economia circolare'. Tanti gli eventi in calendario: dalla Deejay Tri, il 19 e 20 maggio al ...

gruppo Cap : sabato l'Idroscalo riparte con una festa dello sport : Per ogni sport un campo da gioco dedicato e gli istruttori del Csi a fianco dei più piccoli per coordinare lo svolgimento delle attività. Nelle vesti di stelle dello sport italiano, pronte a ...

gruppo Cap : sabato l’Idroscalo riparte con una festa dello sport : Milano, 24 apr. (AdnKronos) – Il Mare di Milano riparte con una festa all’insegna dello sport e del divertimento. sabato 28 aprile, Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano e sponsor di Idroscalo, in collaborazione con il Centro sportivo italiano (Csi) organizza un evento che coinvolgerà oltre 500 bambini: gli iscritti al Csi e sarà aperto anche a tutti i piccoli atleti dai 6 ai 12 anni ...

Mediolanum - verbale di constatazione da 544 milioni alla società irlandese del gruppo di Doris e Berlusconi : Mediolanum torna nel mirino della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle di Milano hanno notificato alla società irlandese Mediolanum International Funds Limited, controllata con sede a Dublino del gruppo controllato dalle famiglie Doris e Berlusconi, un verbale di constatazione riguardo la residenza in Italia della società irlandese relativa agli anni 2010-2016. Le potenziali imposte oggetto di contestazione, si legge in una nota, ammontano a ...

FOTO Giro d’Italia 2018 - tutte le maglie delle 22 squadre partecipanti : quanti colori in gruppo - dalla Bahrain-Merida al Team Sky : Saranno ben 22 le squadre che parteciperanno al Giro d’Italia 2018 in programma dal 4 al 27 maggio. Si preannuncia un bellissimo spettacolo, 21 tappe ricche di fascino tra salite mitiche e paesaggi mozzafiato, nel cuore della storia del nostro Paese. tutte le squadre World Tour hanno l’onore e l’onere di partecipare alla Corsa Rosa, poi gli organizzatori dell’evento hanno assegnato alcune wild card per completare il ...

FRANCIA - VINCENT BOLLORE' FERMATO E INTERROGATO PER CORRUZIONE/ Tangenti in Africa : la smentita del gruppo : FRANCIA, VINCENT Bollorè FERMATO e INTERROGATO per CORRUZIONE: FRANCIA, finanziere in custodia cautelare per Tangenti in Africa al fine di ottenere concessioni portuali(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:24:00 GMT)

gruppo Volkswagen - In Cina il presente e il futuro della mobilità : Con qualche ora d'anticipo sull'apertura del Salone di Pechino i vari marchi del Gruppo Volkswagen hanno messo in mostra alcune delle novità che a partire da domani saranno esposte sotto i riflettori dell'Auto China. La serata dedicata alla stampa internazionale ha avuto "People's Mobility" come motto e, oltre alle novità di prodotto è stata svelata la futura strategia sulla mobilità condivisa del Gruppo. Ad aprire la serata è stato ...

Vincent Bolloré fermato per sospetta corruzione in Africa. Interrogato a Nanterre : al centro dell'inchiesta tangenti pagate dal suo gruppo : L'imprenditore francese Vincent Bolloré è stato posto in custodia cautelare e Interrogato a Nanterre nell'ambito di un'inchiesta su tangenti pagate dal suo gruppo in Africa nel 2010. Lo scrive la versione online di Le Monde.Bolloré è attualmente sotto Interrogatorio negli uffici della polizia giudiziaria a Nanterre, nel dipartimento degli Hauts-de-Seine, alle porte di Parigi. La vicenda riguarda le concessioni di ...

Toronto - furgone travolge gruppo di pedoni. Dieci morti e 25 feriti. Uno studente di 25 anni l'autore della strage : NEW YORK - Un furgone è piombato su una decina di pedoni a Toronto, metropoli del Canada. Tragico il bilancio: Dieci morti e 25 feriti. l'autore della strage, arrestato, è...

MARLON OGGI ESCE LIAR Il nuovo singolo del gruppo new folk : ... e rese disponibili ai possessori delle cartoline con 48 ore di anticipo rispetto ai canali streaming e digital-store tradizionali. Il 18 gennaio ESCE " Help Me " il primo singolo di MARLON , ...

DS 7 Crossback - la prima auto connessa del gruppo PSA : I primi frutti della collaborazione del gruppo PSA con il marchio di tecnologia Huawei sono visibili già sulla nuova DS 7 Crossback. La Suv, infatti, è la prima vettura del gruppo francese a sfruttare la Connected Vehicle Modular Platform, un sistema di servizi connessi basato sull'internet delle cose. La DS ha così iniziato una vera e propria rivoluzione tecnologica che passerà anche dall'elettrificazione: il prossimo anno, infatti, debutterà ...

Seat - ecco il laboratorio del metano per il gruppo Volkswagen" : Senza dimenticare che entro la fine di quest'anno, la gamma Seat sarà arricchita dall'introduzione della Arona TGI, l'unico suv a metano di serie al mondo. Quest'anno, le vendite delle auto a metano ...

DS7 Crossback - la prima auto connessa del gruppo PSA : I primi frutti della collaborazione del Gruppo PSA con il marchio di tecnologia Huawei sono visibili già sulla nuova DS 7 Crossback. La Suv, infatti, è la prima vettura del Gruppo francese a sfruttare la Connected Vehicle Modular Platform, un sistema di servizi connessi basata sull'internet delle cose. La DS ha così iniziato una vera e propria rivoluzione tecnologica che passerà anche dall'elettrificazione: il prossimo anno, infatti, debutterà ...

Judo - i convocati dell’Italia ai raggi X : Fabio Basile e Edwige Gwend le stelle - Rosalba Forciniti la veterana del gruppo : Una pattuglia azzurra decisamente nutrita vola in direzione Tel Aviv per andare a caccia delle medaglie in occasione degli Europei 2018, in programma in Israele tra giovedì 26 e sabato 28 aprile. Saranno ben 16 gli azzurri in gara, nove uomini e sette donne, pronti a prendersi la scena e a conquistare piazzamenti di prestigio per consolidare la valenza della scuola italiana nel contesto continentale e riscattare lo zero nel medagliere nel 2017 a ...