Il film consigliato di oggi | mercoledì 25 aprile | Mad Max | Fury Road

Il film consigliato di oggi - martedì 24 aprile : Hunger Games – Il canto della rivolta Parte I : Per tutti i fan dell’avventurosa saga di Hunger Games, il film consigliato nella serata di martedì 24 aprile è Hunger Games-Il canto della rivolta Parte I. Questo capitolo, che conclude la trilogia di romanzi di Suzanne Collins, è stato suddiviso in due pellicole per il cinema. Protagonista sempre lei, Katniss Everdeen (interpretata dalla talentuosa Jennifer Lawrence), ancora una volta nei panni della “Ghiandaia ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 23 aprile : Brick Mansions : Se siete amanti del genere azione, non perdetevi questa sera, lunedì 23 aprile, l’adrenalinico Brick Mansions, film consigliato di oggi. Si tratta di una delle ultime pellicole interpretate dal compianto Paul Walker, il Brian O’Conner della saga Fast & Furious. Anche qui l’attore riveste il ruolo di un agente sotto copertura e dovrà entrare in una zona “blindata” di Detroit per disinnescare una bomba. film da ...

Il film consigliato di oggi - domenica 22 aprile : La terrazza sul lago : Vi sentireste più al sicuro se il vostro vicino di casa fosse un poliziotto? Probabilmente sì. Ma non sarà così per i coniugi Mattson, che nel film consigliato di oggi, La terrazza sul lago, saranno perseguitati dall’agente Turner, interpretato da un “disturbato” Samuel L. Jackson! film da vedere: La terrazza sul lago Se amate i thriller, allora il film suggerito per voi questa sera, domenica 22 aprile, è La terrazza sul lago, ...

Il film consigliato di oggi - sabato 21 aprile : La vendetta di Luna : La vendetta di Luna, prima tv di Rete 4, è il film consigliato per la vostra serata di sabato 21 aprile. Thriller tedesco molto ben valutato dalla critica, vede al centro della storia una diciassettenne che sopravvive al massacro della sua famiglia, per scoprire poi di aver vissuto sempre in una farsa; il suo unico desiderio, una volta scappata, sarà quello di vendicarsi, avvalendosi della collaborazione di un ex agente segreto ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 20 aprile : Il lato positivo : Questa sera, venerdì 20 aprile, Rai Movie ci propone una bellissima pellicola a metà tra la commedia e il drammatico, con protagonisti gli acclamati Bradley Cooper e Jennifer Lawrence. Il film consigliato di oggi è Il lato positivo, candidato a ben 8 Premi Oscar di cui uno vinto dalla Lawrence. Il film racconta l’incontro tra due persone sconosciute e “disperate”, entrambe con seri problemi da risolvere: un’inaspettata ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 19 aprile : I.T. – Una mente pericolosa : Pierce Brosnan è il protagonista di I.T. – Una mente pericolosa, film consigliato per la serata di giovedì 19 aprile. In questo thriller del 2016, che sarà trasmesso in prima tv su Canale 5, vedremo l’attore calarsi nei panni di un ricco uomo d’affari che subisce lo stalking di un giovane esperto informatico. film consigliato: I.T. – Una mente pericolosa Il thriller I.T. – Una mente pericolosa (da non confondere con ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 18 aprile : Un giorno come tanti [PRIMA TV] : Che film vedere questa sera, mercoledì 18 aprile? Il film consigliato per voi è il drammatico/sentimentale Un giorno come tanti, con la candidata ai Golden Globe Kate Winslet e l’affascinante Josh Brolin, in una inaspettata storia d’amore tra “due persone che non potevano uscire nel mondo, così ne avevano creato uno tutto per loro”. film da vedere oggi: Un giorno come tanti – Il cast Un giorno come tanti è il titolo ...

Il film consigliato di oggi - martedì 17 aprile : Fury : Se amate le pellicole a sfondo bellico, allora non potete perdervi Fury, il film consigliato per la serata del 17 aprile. Definito uno dei migliori film di guerra degli ultimi 30 anni, è interpretato da uno straordinario Brad Pitt nei panni di un sergente dell’esercito statunitense, leader di una squadra di soldati a bordo di un carro armato nelle linee nemiche. film da vedere oggi: Fury Il film suggerito di oggi, martedì 17 aprile, è Fury ...

Il film consigliato oggi - lunedì 16 aprile : Criminal : Buongiorno e buon inizio settimana a tutti! Il film consigliato per stasera, lunedì 16 aprile, è Criminal, in prima visione su Rai 2. Una pellicola ricca di azione in cui Kevin Costner interpreta un pericoloso Criminale nel braccio della morte, nel cui cervello, grazie ad una particolare tecnica scientifica, viene trasferita la memoria (e segreti importanti) di un agente della CIA deceduto. film da vedere oggi: Criminal L’action movie ...

Il film consigliato di oggi - sabato 14 aprile : Il ricatto : Buongiorno e buon sabato a tutti! Questa sera avete deciso di rimanere a casa a godervi un bel film? Se amate il genere thriller, allora il film consigliato per voi oggi, 14 aprile, è Il ricatto, una prima tv di Rete 4 con protagonisti Elijah Wood e John Cusack. Un talentuoso pianista, tornato sul palco dopo anni di assenza, dovrà “soddisfare” il ricatto di un cecchino: eseguire un brano musicale difficilissimo, pena la morte. film ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 13 aprile : Il momento di uccidere : Che film vedere stasera? Se siete appassionati di vicende processuali, il film consigliato per voi è Il momento di uccidere, con Samuel. L. Jackson, Matthew McConaughey e Sandra Bullock. Una pellicola drammatica con qualche annetto sulle spalle (è del 1996) ma sempre bella da (ri)vedere per chi ama il genere. Al centro della storia il caso di un uomo di colore accusato dell’omicidio dei due stupratori razzisti di sua figlia. film da vedere ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 12 aprile : Un amore senza fine : Per tutti gli amanti del genere drammatico/sentimentale, il film consigliato nella serata di giovedì 12 aprile è Un amore senza fine, in onda su Canale 5. La pellicola, del 2014, è il remake del quasi omonimo film di Franco Zeffirelli, uscito nel 1981. Racconta la storia d’amore tra due ragazzi di estrazione sociale diversa. Una storia tenera, passionale ma tormentata, poichè deve affrontare l’opposizione del padre di lei, che già le ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 11 aprile : Poli opposti : Per gli amanti della commedia romantica, questa sera arriva in prima visione Rai una pellicola con due bellissimi della tv italiana: Luca Argentero e Sarah Felberbaum. Il film consigliato per voi è Poli opposti, opera prima del regista Max Croci. film da vedere: Poli opposti Poli opposti (2015), film suggerito per la serata di mercoledì 11 aprile, andrà in onda in prima tv su Rai 1 alle 21.25. La commedia segna il debutto di Max Croci come ...

Il film consigliato di oggi - martedì 10 aprile : Hunger Games : Tratto dall’omonimo romanzo di Suzanne Collins, Hunger Games è il film consigliato questa sera, martedì 10 aprile, per gli amanti dell’azione e dell’avventura. Jennifer Lawrence è la protagonista dei terribili giochi organizzati ogni anno nell’immaginaria nazione di Panem, in un futuro post-apocalittico. film consigliato oggi: Hunger Games Il film suggerito per la serata del 10 aprile è ...