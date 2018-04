Il diesel si scatena diventerà il motore più ecologico di tutti

repubblica

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Incredibile: quandolo davano già per morto eccolo risorgere. Dopo gli i dati di ieri (il calo di vendite delle auto a gasolio ha fatto tornare a salire – per la prima volta dal 2010 - le emissioni di CO2, per l’incremento delle vendite dei modelli a benzina) ecco l’anteprima della Bosch che annuncia di aver sviluppato un nuovo sistema di gestione degli scarichiche può ridurre le emissioni di gas smog ben al di sotto dei severi nuovi limiti stabiliti per l'Europa nel 2020.Parliamo della Bosch, non di un inventore da strapazzo, né di una casa automobilistica: il colosso tedesco fattura 78 miliardi di euro l'anno, ha 402 mila dipendenti nel mondo e - soprattutto spende in ricerca e sviluppo 7,3 miliardi l’anno, quasi il 10 per cento del fatturato.Sono quelli che hanno inventato praticamente tutto quello che fa muovere, frenare e stare in strada le nostre auto. E che ...