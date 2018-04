Il chirurgo | Napolitano risponde a stimoli e apre gli occhi

Giorgio Napolitano operato al cuore - il chirurgo : “Intervento andato molto bene” : Arrivano buone notizie dall'Ospedale San Camillo di Roma sulle condizioni del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, sottoposto a un intervento al cuore dopo un malore.Continua a leggere

