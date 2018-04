Il 25 aprile fa scattare la distensione Di Maio | Persone di idee diverse

huffingtonpost

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Le celebrazioni per la Festa della Liberazione, ma anche il momento dei messaggi distensivi per una politica che ha vissuto settimane di fibrillazione.Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio alla tomba del milite ignoto all'Altare della Patria per le celebrazioni del 25. Con lui i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, il premier Paolo Gentiloni, il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, e le alte cariche militari."Il 25fu il giorno del riscatto dell'Italia. È dovere di tutti ricordare chi ha combattuto per la nostra libertà contro gli orrori della dittatura. Un pensiero speciale oggi a Giorgio #Napolitano, protagonista della Repubblica. Forza Presidente!" scrive su twitter il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni.Sono però i messaggi dei leader politici a segnare un cambio di ...