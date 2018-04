Icardi | ' Sogno il Mondiale'

Icardi e i 100 gol con l'Inter : "I più belli contro Juve e Milan. Sogno la Champions" : Mauro Icardi dopo la tripletta nel derby d'andata. Getty Uno, cento e centotre. Ci perdoni Pirandello per il prestito e la libera interpretazione, ma i numeri di Mauro Icardi non possono non meritare ...

Icardi compie 25 anni : l'Inter ha bisogno del capitano per uscire dalla crisi : Mauro Icardi oggi compie 25 anni. Il capitano dell'Inter è ancora fermo ai box per via di un infortunio che non gli sta permettendo di essere d'aiuto alla sua squadra. Luciano Spalletti è preoccupato perché senza il suo bomber principe i nerazzurri stanno annaspando e stanno perdendo punti preziosi per la lotta alla Champions League. L'Inter sabato sera è capitolata contro il Genoa di Ballardini con Eder-Candreva e Karamoh quasi ...