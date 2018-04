I videogiocatori sono bravissimi a essere dei completi stronzi online

eurogamer

: Death Stranding è per videogiocatori disinteressati. Io sono troppo coinvolta per giocarlo in maniera serena. Io già lo so :-D - maplewhite1912 : Death Stranding è per videogiocatori disinteressati. Io sono troppo coinvolta per giocarlo in maniera serena. Io già lo so :-D -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) "I...deie non capisco perché sia così". Le parole di Mike Wilson rischiano di suonare come un semplice insulto per molti ma dovrebbero sicuramente fare riflettere parecchie community sparse in tutto il mondo. C'è una evidente amarezza nelle parole che il cofondatore di Devolver Digital e Good Shepherd ha proferito nel corso di un intervento al Reboot Develop della scorsa settimana."Quando stai vivendo una giornata difficile e ciun migliaio di persone su Twitter che in ogni momentodisposte a dirti che sei un pezzo di merda e che dovresti smettere di lavorare perché non realizzerai mai nulla di buono si tratta di una situazione piuttosto dura per una persona vagamente sensibile", ha affermato Wilson secondo quanto riportato da Games Industry.Il problema del rapporto con gli utenti si presenta soprattutto per gli ...