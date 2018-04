I Maya saranno al centro di Shadow of the Tomb Raider

eurogamer

: RT @narogoran: Non saranno certo gli # e slogan che scriviamo a salvare il mondo ma forse aiuteranno a farsi qualche domanda - maya_armykitten : RT @narogoran: Non saranno certo gli # e slogan che scriviamo a salvare il mondo ma forse aiuteranno a farsi qualche domanda - FdreamerRuta : @Veronica_Maya @CapriPalace Saranno ancor più splendenti. E dopo i fanghi una bella pedicure con smalto rosso ???????????????? -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) In attesa del reveal completo che avverrà tra pochissimi giorni, il 27 aprile, arrivano le primissime conferme per la trama e e il setting diof the, nuovissimo capitolo della saga che ha per protagonista l'iconica Lara Croft.Le informazioni sono pochissime ma confermano le impressioni trasmesse dal primo brevissimo trailer e arrivano da un tweet pubblicato sul profilo Twitter dedicato al franchise di. Il tweet recita: "Unisciti a Lara Croft inof Thementre tenta di fermare una apocalisse".Il tweet preannuncia quindi un tuffo nella mitologiae a quanto pare una trama legata in qualche modo alle profezie sulla fine del mondo.Read more…