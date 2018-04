HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x19 Fury Rogue

HUMOUR - OLICITY IS THE WAY - 6x19 - Nella tomba che vorrei... : LA gif... SALVATELO! Buongiorno piccoli boccioli di rosa tea.Come procede questo venerdì? Anche oggi vi voglio cariche per il weekend alle porte... Anche perché se aspettavate gioie da Arrow, state fresche.Vorrei soffermarmi un secondo su questa puntata... In pratica abbiamo visto 35 minuti con il personaggio più inutile, antipatico, sopravvalutato, insipido e indisponente della storia di Arrow, e Diaz. Ma perché? Perché dovete farci ...

HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x18 "Lose Yourself" : Buonasera miei adorati, avete presente il buonumore che porta il bel tempo? Bene, dimenticatevela perché The FLASH ve lo toglierà tutto.Vi avviso che questa Receironica sarà particolarmente incazzata e sboccata. "Uomo avvisato, mezzo salvato", dicevano una volta. E invece un cazzo proprio, perché mannaggia al clero il Team FLASH non capisce nulla. Nothing. Nada. 'na beneamata minchia.Vi ricordate quando vi dicevo che Dibny SICURAMENTE non ...

HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x17 "Null and Annoyed" : Buon pomeriggio velocisti, finalmente The FLASH è tornato!Devo dire che mi spaventava sapere che questo episodio è stato diretto da Kevin Smith, perché nelle scorse stagioni ogni volta che arrivava lui mi ritrovavo a piangere come una bambina. Almeno stavolta non è successo. Grazie, Kevin.Rimane il fatto che The FLASH quest'anno è pesante. Tanto, troppo pesante. Ci sono solo tre cose che mi spingono a continuarlo, e tutte e tre presentano dei ...

HUMOUR - OLICITY IS THE WAY - 6x18 - La droga dà - la droga toglie. : Ma buongiorno piccoli pezzetti di paradiso! Come procede questo assolato venerdì 13? Non siamo americani ma io una grattatina a pelle, tanto per, me la darei. Ma fatemi smettere di essere così volgare... Oggi voglio prov... No, non sono credibile. Andiamo al sodo va.Io voglio fare coming out perché è arrivato il momento che anche voi sappiate... Io unSegarra tutto per me me lo meritavo, anche se fosse stato in versione chiavica d'uomo come ...

HUMOUR - OLICITY IS THE WAY - 6x17 - Faccio totto' sul culetto - eh!? : Buongiornissimo, kaffè?!1!!1?Battute da cinquantenne social a parte, come state miei piccoli raggi di sole primaverile? Io sono in fibrillazione per il weekend che dopo quasi un mese di bestemmie, pianti, madonne varie ed eventuali, si prospetta una cosa decentemente carina. Grazie signore, grazie.Detto questo...Vuoi mettere iniziare il weekend con un Oliver incarognito che "le pia e le ridà" come se nonLA. GIF. ci fosse un domani? Dite quello ...

HUMOUR - OLICITY IS THE WAY - 6x16 - Divorzio last minute. : La foto della vita!!!Buonasera miei piccoli boccioli di rosa tea!Sono in un ritardo spaventoso ma è Pasqua anche per me. Sì, lo so. Sono atea e anche blasfema ma Pasqua per me significa ninne e corallina anche se chi non è di Roma non può capire cosa significhi la colazione di Pasqua... Ma parliamo della puntata, vi va?E' tornata Nyssa... Io la amo rega'! Di tutte le cagne che hanno gravitato intorno ai gioielli di Oliver, lei è stata la più ...

HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x16 "Run - Iris - run" : The FLASH è tornato con un nuovo episodio e noi torniamo con un nuovo sclero.La metafora sulla vita della settimana sono io che chiedo più Barry nudo e ottengo un episodio Iris-centrico. E vbb.Che barba, che noia, che noia, che barba! Un episodio intero per farci capire che Iris è fondamentale per il team, e non perché ha dei super poteri ma perché ne è il leader e senza di lei sono persi. BLEAH. Non bastano 40 minuti di questa palla colossale ...

HUMOUR - OLICITY IS THE WAY - 6x15 - Spiaccichicamecelo : Buongiorno bimbe belle! Anche questa settimana siamo qui, a guardarci i pollici nella speranza di vedere un minimo di lingua fluttuare tra quei due maledetti e invece niente... Oddio, un minimo di avvicinamento c'è stato eh, che visto l'andazzo delle precedenti puntate è pure grasso che cola. Oggi, per la prima volta da cinque puntate, sono stati abbracciati per il tempo utile a darsi un bacino. Prima stavano pelo pelo dentro la stessa ...

HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x15 "Enter Flashtime" : Buon pomeriggio bella gente, come state?Vi dirò, l'episodio è stato strafigo ed è entrato nella mia top 10 degli episodi più belli di The FLASH, ma ragazzi... Quanta invidia! Quanta!!!No, non invidia di Central City che per l'ennesima volta rischia di saltare in aria, ma invidia di Iris West-Allen di 'sto cazzo. Questa donna, questa donna senza una storyline decente dall'inizio della seconda stagione in poi, questa donna che si è innamorata ...