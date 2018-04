Hubble | per il suo 28° compleanno | ci regala due foto pazzesche della Nebulosa Laguna

Astronomia : Hubble misura con precisione - per la prima volta - la distanza di uno degli oggetti più antichi dell’universo : Gli astronomi, utilizzando l’Hubble Space Telescope della NASA, hanno misurato con precisione, per la prima volta, la distanza di uno dei più antichi oggetti dell’universo, una raccolta di stelle nate subito dopo il Big Bang. Questo nuovo e perfezionato parametro fornisce una stima indipendente dell’età dell’universo. La nuova misurazione consentirà anche agli astronomi di migliorare i modelli dell’evoluzione stellare. Gli ammassi stellari sono ...

Astronomia : lo strano caso di una supernova ricca di calcio all’interno della galassia a spirale NGC 5714 - catturata in un’immagine di Hubble : Questa immagine, catturata dall’Advanced Camera for Surveys (ACS) dell’Hubble Space Telescope di NASA ed ESA, mostra la galassia a spirale NGC 5714, a circa 130 milioni di anni luce nella costellazione di Boote. NGC 5714 è classificata come galassia a spirale, ma i suoi bracci a spirale – la caratteristica dominante delle galassie a spirale – sono quasi impossibili da vedere, poiché NGC 5714 si presenta con un’angolazione quasi ...