“Ho un tumore” | la confessione choc del vip italiano Dopo un periodo difficilissimo

(Di mercoledì 25 aprile 2018) “Ho avuto un tumore, mi hanno operato”. Ha usato queste parole, su Facebook, l’amato vipper rivelare il suo segreto più intimo. Unaa cuore aperto. Di quelle che non ti aspetti ma destinate a lasciare il segno. Quando i fan, sul profilo ufficiale del musicista, hanno letto quel lungo post, sono rimasti pietrificati. E chi se lo aspettava che stesse combattendo una battaglia come questa… Ora, però, ha deciso di raccontare tutto: durante una Tac di controllo i medici hanno trovato una macchia sospetta al polmone. Il mondo che crolla. E subito il pensiero va al suo pubblico: scatta la paura, il timore di non riuscire a esserci il 4 maggio, a Padova, al concerto che apre il suo tour. Per Red Canzian, lo storico bassista dei Pooh, sono stati mesi davvero difficili. Che racconta così: “Stasera, verso la fine del programma del caro amico Fabio Fazio, ho sfiorato un ...