Heather Parisi | minacciata sul web | risponde ai presunti fan di Biondo

Biondo VS Heather Parisi/ Amici 2018 - ancora insulti e minacce : Maria De Filippi mette tutto a tacere? : Biondo vs Heather Parisi, Amici 17: il cantante della squadra bianca condanna l'atteggiamento dei fans, ma ribadisce di di trovare sbagliato l'atteggiamento dell'ex ballerina.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 06:48:00 GMT)

Heather Parisi VS BIONDO/ Amici 17 - il rapper scopre le parole della madre : critiche dal web : Nonostante la presa di posizione della Fascino e le parole della De Filippi nella diretta di sabato, continua la diatriba social tra HEATHER PARISI e i fan di BIONDO, cosa succederà?(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 22:15:00 GMT)

Heather Parisi vs Biondo/ Amici 17 - il rapper scopre le parole della madre : "Mi dissocio da questi haters" : Nonostante la presa di posizione della Fascino e le parole della De Filippi nella diretta di sabato, continua la diatriba social tra Heather Parisi e i fan di Biondo, cosa succederà?(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 20:55:00 GMT)

Heather Parisi choc : minacce di morte dagli ammiratori di allievo di Amici 17 Video : #Heather Parisi non le manda a dire e fin dalla prime battute della sua partecipazioni ad #Amici 17 ha fatto capire che non avrebbe risparmiato commenti severi nei confronti degli allievi. L’americana ha preso di mira prima Alessandra Celentano, per i giudizi severi nei confronti di alcuni ballerini, e poi il rapper #biondo. In un primo momento la show girl aveva riferito che la figlia era una fan di Biondo salvo poi chiarire di aver capito male ...

Amici 17 - Biondo attacca i fan per le minacce a Heather Parisi : Daytime Amici, Biondo contro i suoi fan per gli attacchi a Heather Parisi Tensione accesa nella scuola di Amici 17. Gli ultimi fatti avvenuti lo scorso sabato, durante la terza puntata del serale che ha visto salvarsi tutti i concorrenti della squadra Bianca e Blu ancora in gioco, hanno mostrato lo scontro tra il cantante Biondo e la giurata Heather Parisi. Lo screzio fra i due è cominciato dalla domanda effettuata dalla showgirl americana ...

Heather Parisi choc : minacce di morte dagli ammiratori di allievo di Amici 17 : Heather Parisi non le manda a dire e fin dalla prime battute della sua partecipazioni ad Amici 17 ha fatto capire che non avrebbe risparmiato commenti severi nei confronti degli allievi. L’americana ha preso di mira prima Alessandra Celentano, per i giudizi severi nei confronti di alcuni ballerini, e poi il rapper Biondo. In un primo momento la show girl aveva riferito che la figlia era una fan di Biondo salvo poi chiarire di aver capito male in ...

Heather Parisi VS BIONDO/ Amici 17 - il rapper scopre le parole della madre : "Mi dissocio da questi haters" : Nonostante la presa di posizione della Fascino e le parole della De Filippi nella diretta di sabato, continua la diatriba social tra HEATHER PARISI e i fan di BIONDO, cosa succederà?(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 19:17:00 GMT)

Amici : la mamma di Biondo scrive una lettera a Heather Parisi : Amici 2018: la mamma di Biondo e la lettera aperta a Heather Parisi Durante la diretta di Amici dello scorso sabato, la ballerina Heather Parisi fa delle critiche al cantante Biondo della Squadra Bianca. A questo punto arriva una lettera scritta da parte della mamma del cantante. Biondo è stato accusato dalla Parisi di imbrogliare […] L'articolo Amici: la mamma di Biondo scrive una lettera a Heather Parisi proviene da Gossip e Tv.

Amici 2018 - daytime 24 aprile. Biondo condanna chi ha minacciato la figlia di Heather Parisi : «Voglio incitare questi fan a non essere miei fan» : Biondo - Amici 2018 I giudizi dei professori sull’ultima puntata e le nuove assegnazioni in vista della prossima animano la vita nelle due casette di Amici 2018. Biondo, intanto, approfitta per condannare i suoi fan (o pseudo tali) che hanno minacciato la figlia di Heather Parisi, prendendone le distanze. Amici 2018, daytime 24 aprile | Squadra Bianca: Biondo condanna i fan Nella Squadra Bianca ci sono i ballerini Luca Capomaggi e ...

Heather Parisi e la lite con Biondo - cosa è successo ad Amici dopo gli attacchi social : FUNWEEK.IT - La saga tra Biondo e Heather Parisi si arricchisce di un nuovo capitolo, la cui protagonista sembra essere Maria De Filippi. L'ideatrice e conduttrice di Amici, infatti, ha deciso insieme ...

Amici - Heather Parisi : "Qualcuno fermi questo gioco al massacro prima della tragedia" : "Ciascuno si assuma la propria responsabilità e fermi questo ignobile gioco al massacro prima che accada l'ennesima tragedia attribuita all'iniziativa di uno squilibrato solitario con tanti complici"...

Amici 2018 : Heather Parisi pubblica le minacce di morte fatte a lei e alla sua famiglia dai fans di Biondo : Amici 2018: Heather Parisi pubblica le minacce di morte scritte dai fan di Biondo a lei e alla sua famiglia. La polemica iniziata una settimana fa non accenna a placarsi. Heather Parisi con un post Instagram pubblica le minacce ricevute dai fans di Biondo Il talent, Amici di Maria De Filippi ha perso tutta quella naturalezza e quella spontaneità tipica dei ragazzi che si mettono alla prova nel ballo e nel canto, per assumere i connotati di un ...

“Prima di un’altra tragedia…”. Heather Parisi choc. Ha stupito tutti - destando preoccupazione nei tanti fan e soprattutto in Maria De Filippi che è corsa subito ai ripari. Attimi pesantissimi : Duri attacchi sul web per la povera Heather Parisi. Come accade sempre più spesso, per motivi futili iniziano ad arrivare minacce pesanti e insulti velenosi. Tutto questo è accaduto dopo le critiche che ha mosso a Biondo di Amici. Non solo insulti e minacce a lei, ma anche alla sua famiglia. Quelli che si professano fan del rapper di Amici avrebbero preso di mira Heather recentemente. Nascondendosi dietro profili falsi e anonimi questa ...

Amici 2018 - la produzione interviene sul caso Heather Parisi-Biondo : Lo scontro di Biondo e Heather Parisi non potrebbe avere mai fine, anche dopo il comunicato di Amici 2018 rilasciato dalla Fascino PGT. Al giudice non piace nemmeno un po' il rapper e, ogni volta che ne ha occasione, glielo ripete senza problemi: Biondo, ormai, sa bene che non potrà mai colpirla e, nell'ultima puntata, ha fatto - secondo la Parisi - un errore madornale... usare l'auto-tune per correggere l'intonazione! Un altro pretesto ...