Hashtag24 | il nuovo lavoro tra complessità e opportunità

"Hashtag24 – L’attualità condivisa" - al via il nuovo spazio di approfondimento di Sky Tg24 condotto da Riccardo Bocca : Capire ciò che accade e soprattutto perché accade, dando voce alle opinioni degli utenti attraverso i social network. È questo lo spirito di Hashtag24 – L'attualità condivisa, il nuovo spazio di approfondimento condotto dal vicedirettore di Sky Tg24 Riccardo Bocca, in diretta da oggi, 4 aprile 2018, ogni mercoledì alle 21 (e in replica alle 23) su Sky Tg24 HD e disponibile su Sky On Demand e sui social ...