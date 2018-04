Harry Potter | Hogwarts Mystery disponibile su iOS e Android

Harry Potter : The Exhibition - la mostra evento a Milano : A 20 anni dalla pubblicazione in Italia del primo romanzo della saga di Harry Potter e in attesa dell’uscita di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, nei cinema dal 15 novembre, i fan del "Wizarding World" di J.K.Rowling potranno festeggiare con la mostra Harry Potter: The Exhibition (12 maggio - 9 settembre), i nuovi cofanetti della saga disponibili dal 20 maggio e tutto il merchandising del mondo di Hogwarts. ...

Harry Potter : The Exhibition - tutti gli eventi per i 20 anni di Harry Potter : Infine, se si vuole avere sempre con sé un tocco della magia del mondo di J.K. Rowling, l'edizione speciale del cofanetto DVD dell'intera saga arricchito dalla Moleskine con cover dedicata. La saga ...

Cosplay - fumetti - giochi da tavolo e la scuola di Harry Potter : ecco Lugo Fantasy : Nelle logge del Pavaglione l'appuntamento, con ingresso gratuito, sarà articolato in vari settori: Cosplayers e fiera del gioco con animazioni e spettacoli di intrattenimento; "Lugo Comics" e "Lugo ...

A spasso con Harry Potter fra magia e cosplayer : Lugo diventa Fantasy : Nelle logge del Pavaglione l'appuntamento, con ingresso gratuito, sarà articolato in vari settori: cosplayers e fiera del gioco con animazioni e spettacoli di intrattenimento; 'Lugo Comics' e 'Lugo ...

Harry Potter : The Exhibition - la mostra evento a Milano : A 20 anni dalla pubblicazione in Italia del primo romanzo della saga di Harry Potter e in attesa dell’uscita di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, nei cinema dal 15 novembre, i fan del "Wizarding World" di J.K.Rowling potranno festeggiare con la mostra Harry Potter: The Exhibition (12 maggio - 9 settembre), i nuovi cofanetti della saga disponibili dal 20 maggio e tutto il merchandising del mondo di Hogwarts. ...

VERNE TROYER/ Da Mini Me di Austin Power a Harry Potter : “Voleva che tutti sorridessero - che fossero felici” : VERNE TROYER, l'attore affetto di nanismo famoso per aver interpretato nella serie "Austin Powers" il ruolo di Mini Me,è morto a 49 anni. Era stato anche il goblin Unci Unci in Harry Potter.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 09:45:00 GMT)

Per i fan di Harry Potter - ecco una crociera sui luoghi del maghetto : Il tour si concluderà nei Warner Bros Studios , dove ci sono altri set dei film , oggetti, costumi e attrazioni per i visitatori, che potranno immergersi totalmente nel mondo di Harry Potter. La ...

L'azienda italiana che stampa i libri di Harry Potter assume 25 dipendenti - ma si presentano solo in quattro : Lo strano caso delL'azienda tipografica che non riesce a trovare dipendenti e, dopo aver pubblicato diversi annunci in cui si offrono 25 posti di lavoro, ha completato solo quattro assunzioni. A...

'Harry Potter' - la reunion di tre star su Instagram : Hermione Granger - Draco Malfoy e Neville Paciock : A sette anni di distanza dall'ultimo capitolo cinematografico di Harry Potter , Tom Felton , 30 anni, , l'interprete di Draco Malfoy, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto che lo ritrae con ...

Harry Potter e la maledizione dell'erede arriva a Broadway : I numeri attorno alla saga di Harry Potter [VIDEO] sono sbalorditivi: 500 milioni di libri venduti, e oltre 6 miliardi di euro di incassi dei film. E le ultime previsioni dicono che, per portare ...

Azienda che stampa Harry Potter cerca 25 operai. Il titolare : “Si sono presentati solo in 4” : abio Franceschi, imprenditore a capo di Grafica Veneta, ha raccontato a Il Mattino di Padova di essere alla ricerca di 25 dipendenti. "Paga buona, oscilla tra i 1.300 e i 1.500 euro al mese a seconda dell’inquadramento e la proposta è finalizzata ad un assunzione a tempo indeterminato".Continua a leggere

Harry Potter sbarca a Broadway con lo show dei record da 70 milioni di dollari : Lo show in due parti tratto da "La maledizione dell'erede" è il più costoso non musical della storia. Ben 68,5 milioni di dollari per produrre lo spettacolo dedicato alle vicende di Harry Potter, il maghetto nato dalla penna di J.K. Rowlings.Continua a leggere

Harry Potter e la maledizione dell'erede arriva a Broadway : I numeri attorno alla saga di Harry Potter sono sbalorditivi: 500 milioni di libri venduti, e oltre 6 miliardi di euro di incassi dei film. E le ultime previsioni dicono che, per portare questo ultimo capitolo della saga a New York, si siano spesi oltre 60 milioni di dollari: infatti il teatro di Broadway ha subito un'importante ristrutturazione, per avvicinarsi il più possibile all'aspetto del Palace Theatre di Londra, dove dal 2016 è di scena ...

Alla ricerca di Harry Potter - la magia arriva a Milano : Esiste una sala all’intero del castello di Howgarts che si chiama «stanza delle necessità». Se hai bisogno di qualcosa, qui lo trovi e la stanza stessa è un rifugio al momento del bisogno, invisibile però agli altri. È la più bella di tutte a pensarci e l’unica che davvero non si trova nella realtà. Il resto del mondo di Harry Potter invece si visita veramente. Il luogo più vicino, nel tempo e nello spazio, è per noi Milano. La mostra Harry ...