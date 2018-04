Hai meno di 16 anni  e vivi in Europa? Ecco perché non puoi più usare Whatsapp

Fai parte di una band giovanile e Hai meno di 29 anni? Ecco il concorso che fa per te : Per poter partecipare al concorso chiunque lo volesse deve inviare entro e non oltre il 13 aprile alle ore 12:00: le candidature, indirizzate al Servizio Politiche Giovanili Sport Tempo Libero e Reti ...

THailandia - incendio a bordo di un autobus di operai : almeno venti morti : Thailandia, incendio a bordo di un autobus di operai: almeno venti morti Il mezzo stava trasportando decine di operai dal vicino Myanmar verso la capitale thailandese: una ventina di loro sono morti i mezzo alle fiamme.Continua a leggere Il mezzo stava trasportando decine di operai dal vicino Myanmar verso la capitale thailandese: una ventina di […]

THailandia - autobus turistico precipita in un burrone : almeno 18 morti e più di 30 feriti : Thailandia, autobus turistico precipita in un burrone: almeno 18 morti e più di 30 feriti Un bus turistico è uscito fuori strada, forse in seguito alla rottura dei freni, ed è precipitato in un burrone a Nord Est della Thailandia. Tragico il bilancio dell’incidente: almeno 18 sono i morti e 33 i feriti, secondo fonti […]

MiHail : il fenomeno musicale dell’anno in Romania alla conquista dell’Italia : Who You Are” è il singolo di debutto internazionale di Mihail, considerato il fenomeno musicale dell’anno in Romania, dove è stato già consacrato Miglior Voce Maschile (Radio Awards), e Miglior Nuovo Artista (Media Music Awards). In vetta alla classifica airplay per 9 settimane consecutive, top 10 su Shazam, e #1 su iTunes, il brano sta decollando anche in Francia, Germania, e Spagna (dove è entrato nella autorevole lista Los 40), mentre il ...

Tennistavolo - Qatar Open 2018 : MiHai Bobocica eliminato dal fenomeno giapponese Tomokazu Harimoto : Non poteva esserci sorteggio peggiore, ma Mihai Bobocica ha venduto cara la pelle: al Qatar Open 2018 di Tennistavolo, dopo aver superato le qualificazioni nei giorni scorsi, unico italiano a riuscire nell’impresa, l’azzurro si è arreso nei sedicesimi di finale del tabellone di singolare maschile al nipponico Tomokazu Harimoto, talento assoluto, che a 14 anni compete già con i migliori al mondo. Il pronostico era chiuso, ma il nostro ...

Mi Hai rubato la nafta : il consigliere Pd pesta un operaio romeno : Un operaio romeno che gli aveva rubato una bombola di gas per riscaldarsi. Così Rosario Dezio, imprenditore e consigliere Pd a Vittoria (Ragusa) (oltre che componente della segreteria del Pd cittadina), ha deciso di farsi giustizia da solo.Così lo avrebbe picchiato a mani nude e con un bastone prima di esplodere alcuni colpi di fucile in aria per spaventarlo. Non soddisfatto, il giorno dopo lo avrebbe raggiunto in un casolare abbandonato e lo ...