Guerra dazi con gli Usa | un rischio enorme per la Cina

Dazi - Coldiretti : “Dalla Guerra commerciale con gli Usa a rischio 40.5 miliardi” : La guerra commerciale con gli Stati Uniti mette a rischio 40,5 miliardi di esportazioni Made in Italy che hanno raggiunto nel 2017 il record storico grazie ad un aumento del 9,8% rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat, in riferimento all’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di voler negoziare molto seriamente sui Dazi per l’acciaio e l’alluminio con ...

Macron da Trump/ Relazioni Francia-Usa : dalla Guerra sui dazi alla minaccia nucleare : Macron da Trump, visita del presidente della Francia al capo di stato Usa: l'asse comune sulla guerra sui dazi, sulla minaccia nucleare e sul dossier Siria(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:39:00 GMT)

Dalla Guerra sui dazi ai rischi nucleari : lo strano asse fra Trump e Macron : New York - La nouvelle grandeur francese di Emmanuel Macron e l'America First di Donald Trump. Partono Dalla comune ambizione di primato i due presidenti nel loro esordio bilaterale in terra statunitense. Globalista uno, protezionista l'altro, divisi da ideologia e opinioni sul nucleare iraniano, sul clima e sui dazi, apparentemente non potrebbero essere più diversi, ma in realtà, per alcuni aspetti, sono molto simili. A partire dal fatto che ...

Cina e Usa si stanno mettendo d'accordo per mettere fine alla Guerra dei dazi : Cina e Usa potrebbero presto accantonare le tensioni commerciali, rinfocolatesi dopo il caso Zte, e aprire un negoziato per evitare la guerra dei dazi , che nessuno dei due litiganti vuole. Pechino ha ...

Beige Book smentisce Trump : aziende Usa preoccupate da Guerra dazi : Nel documento, la Fed ha inoltre sottolineano che l'economia statunitense ha continuato a espandersi a un passo tra il 'modesto' e il 'moderato' tra marzo e l'inizio di aprile mentre sul fronte ...

Fed - Beige Book : Guerra commerciale e dazi spaventano aziende - paura per aumento prezzi : L'economia degli Stati Uniti continua a crescere a un ritmo tra il modesto e il moderato, ma la Federal Reserve mette in evidenza la minaccia di una guerra commerciale condotta a colpi di dazi doganali. ...

Fmi : Guerra dazi minaccia di distruggere economia : C'è anche chi è più ottimista sull'impatto del protezionismo Usa sull'economia globale. Per esempio, secondo Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud Asset Management, l'impatto dei dazi è solo di '...

Sfida commerciale/ Guerra dei dazi un negoziato per superare i veti Usa-Cina : Facile quindi prevedere che, se le cose continuano così, il baricentro dell'economia mondiale si sposterà sempre più verso questo continente, ed in particolare verso la Cina. Il cambiamento non è ...

Crolla Zew tedesco - rischi Guerra dazi : Crolla l'indice Zew che misura la fiducia degli investitori tedeschi. Ad aprile l'indice Zew è sceso a -8,2 da 5,1 di marzo. Il dato è peggiore delle stime degli economisti secondo cui la fiducia ...

GEO-FINANZA/ Italia - i danni nascosti nella Guerra dei dazi : Una guerra economica è in atto tra Stati Uniti e Cina e rischia di avere conseguenze dannose, anche se poco evidenti, per le imprese Italiane. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 06:06:00 GMT)SPILLO UE/ La nuova Europa pronta a trasformare l'Italia in colonia, di P. Annoniguerra DEI dazi/ A colpi di tariffe Trump avvicina sempre più l'Europa alla Cina, di F. Accinelli

Dazi - il nazional-protezionismo è tornato. Prepariamoci a una nuova Guerra fredda : L’ordine economico creato nell’era post 1945 si sta disintegrando. Si parla di tariffe doganali, di nazionalismo, di chiusura all’immigrazione. Ironicamente i principali campioni della globalizzazione sono stati i primi a segnalare il ritiro dalle sue fila a seguito della Grande recessione. Il nazionalismo economico – storicamente popolare in tempi di crisi economica – è tornato in voga in Gran Bretagna, in Francia ...

Guerra dazi : Trump non demorde con la Cina - apre al TPP : ... secondo il quotidiano americano, Pechino punta a fare leva su altre nazioni contro le mosse Usa: nel mirino c'è l'Europa, le cui aziende potrebbero beneficiare se la seconda economia al mondo ...

Guerra dazi Usa-Cina : le restrizioni del Governo Trump : Solo nel 2017 le importazioni cinesi degli States sono aumentate del 9%: un brusco arresto in tal senso avrebbe un contraccolpo decisamente dannoso per l'economia di Pechino, in un momento tra l'...