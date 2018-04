Grimaldello Macron per dividere l' Europa sull' Iran

huffingtonpost

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Modificare fino a stravolgere l'attuale accordo sul nucleare. E, nel farlo,l'usando il ". E' il doppio obiettivo di Donald Trump. Alla Casa Bianca è andato in porto il patto "franco-americano" tra il tycoon americano e l'ambizioso inquilino dell'Eliseo. Il presidente Usa ha utilizzato la minaccia di disdettare unilateralmente l'accordo sul nucleareiano sottoscritto dal Gruppo 5+1 (Usa, Russia, Gran Bretagna, Francia e Germania) con Teheran, per ottenere ciò che voleva:il fronte europeo riscrivendo un nuovo accordo col sostegno francese. Un accordo molto duro verso l', al punto di essere considerato irricevibile anche dal "moderato" presidente Hassan Rohani, e dal suo alleato russo, Vladimir Putin.Leader di Usa e Francia "dicono di voler decidere su un accordo raggiunto da sette parti. Per cosa? Con quale diritto?". Ad ...