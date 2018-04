Grave il presidente Giorgio Napolitano | operato dal professor Francesco Musumeci

Dopo la morte di Barbara Bush Grave l’ex presidente George H.W. : L’ex presidente statunitense George H.W. Bush è stato ricoverato in ospedale. Il politico americano di 93 anni ha un’infezione e si troverebbe

Chi &eGrave; Donato Toma - il neo-presidente del centro-destra del Molise? Video : Con ben oltre il 40% dei consensi, il centro-destra sembra riuscire a conquistare la presidenza della Regione Molise [Video] con Donato Toma, candidato unico per la Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia oltre che numerose liste civiche. Un risultato sopra le aspettative per il centro-destra che conquista un'altra regione del centro Italia. Un valore aggiunto è stato portato alla coalizione di centro-destra dalle liste civiche tra cui segnaliamo ...

Alan Dershowitz insiste : 'Io sto col presidente - per le libert&aGrave; civili' Video : Trump e #impeachment, due parole che sempre più spesso, e non da ora, capita di ascoltare una vicina all’altra. Di Trump tutti sanno tutto o credono di saperlo, ma dell’impeachment crediamo siano davvero pochi ad avere qualche nozione. Prima di approfondire l’argomento, anticipiamo solo che si tratta di un procedimento per la messa in stato di accusa e la eventuale rimozione del presidente degli Stati Uniti o di altri alti funzionari ...

Il presidente della Regione Lombardia : no ai Pride - s&iGrave; al Family Day Video : Dopo il secco 'no. al patrocinio dei Pride da parte del presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, e il sindaco di Genova, Marco Bucci, arriva pure quello del neopresidente della Regione Lombardia, [Video] Attilio Fontana. L'esponente della Lega, intervistato dal giornalista Samuele Cafasso per Lettera43, ha confermato che non sosterra' i Pride che si terranno in #Lombardia nel mese di giugno. Anche se la tematica dovra' essere ...

“Russia - preparati : arrivano i nostri missili”. Trump choc su Twitter. Venti di guerra ai confini dell’Europa. Siria - il presidente Usa passa all’attacco : la situazione non è mai stata così Grave. Lanciata l’allerta nei cieli del Mediterraneo : Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha diramato un comunicato di allerta invitando a volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di “possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore”. Secondo Eurocontrol lo spazio aereo nell’area attorno alla Siria potrebbe essere oggetto di blackout radio, provocati dai militari americani in previsione delle loro ...

Facebook &eGrave; pericoloso - le parole del vicepresidente Video : 3 In to allo scandalo dei dati finiti nelle mani di Cambridge Analytica, si è passati dalla sicurezza dei nostri contatti con le altre persone ad una vera e propria raccolta di nostri dati, soprattutto personali, che purtroppo non sono coperti interamente dalla privacy. Nel frattempo, in questi giorni si stanno accavallando le una sulle altre informazioni che stanno giustamente destando sconcerto fra gli utenti di #Facebook. E ...

Turchia-Ue : presidente Erdogan - sarebbe Grave errore escluderci dall'adesione : "sarebbe un grave errore per l'Europa, che rivendica di essere una potenza globale, estromettere la Turchia dalla sua politica di allargamento", ha affermato Erdogan. Il presidente turco è poi ...