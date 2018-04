Grande Fratello shock - Rissa sfiorata nella casa | tutti contro Aida Nizar VIDEO

Grande Fratello : Luigi Favoloso ‘molesta’ Aida Nizar (AUDIO) : Luigi Favoloso e le frasi oscene ad Aida Nizar al GF 15 Il giorno della Festa della Liberazione è stato piuttosto movimentato nella casa del Grande Fratello . Tutti gli inquilini si sono scagliati contro Aida Nizar , vittima di vero e proprio bullismo. I concorrenti hanno organizzato una piccola festa tra grigliate di carne e dolci. Recandosi in cucina, Aida ha chiesto quale fosse la sua coppetta di tiramisù per mangiarla ma Baye Dame le ha detto ...

Luigi Favoloso “indecente” con Aida Nizar/ Grande Fratello : “Mi ecciti - non mi toccare…” - web furioso : Luigi Favoloso “indecente” con Aida Nizar , Grande Fratello 2018: “Mi ecciti , non mi toccare…” , web furioso contro i concorrenti della Casa accusati di molestie e bullismo.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 19:03:00 GMT)

Malgioglio contro Baye Dame : squalifica in arrivo al Grande Fratello? : Grande Fratello, Baye Dame squalificato per lite con Aida Nizar? Le parole di Cristiano Malgioglio È caos sui social da quando al Grande Fratello è scoppiata la lite tra Aida Nizar e Baye Dame. Cristiano Malgioglio ha preso le difese della spagnola, invitando la produzione del reality show a prendere provvedimenti nei confronti del ragazzo di […] L'articolo Malgioglio contro Baye Dame: squalifica in arrivo al Grande Fratello? proviene da ...