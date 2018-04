Grande Fratello | Luigi Favoloso ‘molesta’ Aida Nizar AUDIO

lanostratv

(Di mercoledì 25 aprile 2018)e le frasi oscene adal GF 15 Il giorno della Festa della Liberazione è stato piuttosto movimentato nella casa del. Tutti gli inquilini si sono scagliati contro, vittima di vero e proprio bullismo. I concorrenti hanno organizzato una piccola festa tra grigliate di carne e dolci. Recandosi in cucina,ha chiesto quale fosse la sua coppetta di tiramisù per mangiarla ma Baye Dame le ha detto di posarla perchè il dolce lo avrebbero consumato tutti insieme in serata. La spagnola invece ha preso il dolce per mangiarlo da sola in camera da letto ma Baye Dame non ha approvato il gesto e si è scagliata contro di lei. Sono volate parolacce, parole grosse e gesti, tanto che Baye le ha buttato la coppa di tiramusù per terra e poi si è avventato controalitandole in faccia. Gli altri, tra cui, si sono messi davanti al ...