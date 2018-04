Grande Fratello 15 | Puntata 25 aprile 2018 | Anticipazioni e diretta

Grande Fratello - Aida shock! Vomito nella casa - ma il colpevole non si fa subito avanti - caos tra i concorrenti : Aida si è resa protagonista ieri di un episodio raccapricciante all'interno del Grande Fratello, la concorrente è da appena due giorni dentro il reality è già crea scompiglio Durante il suo secondo ...

“Fai schifo!”. Grande Fratello - tutti contro di lei. Scoppia la guerra dentro la casa e a farne le spese è lei. Il suo gesto ha mandato su tutte le furie gli altri inquilini che ora la accerchiano. Volano parole pesanti : Grande Fratello adesso è guerra. Se fino a qualche giorno fa un velo di calma apparente calava sulla casa ora cambiata tutto. A far traboccare il vaso un gesto che non è piaciuto a tanti inquilini della casa che hanno alzato tono e tiro. Tra di loro sono volate parole durissime e adesso, difficilmente, la situazione si stabilizzerà. A far Scoppiare il putiferio è stata Aida Nizar. La nuova inquilina si è sentita male ed ha rigurgitato, senza ...

Grande Fratello 2018/ Video - Aida confessa : "Il vomito è mio - ma non ho fatto nulla di male" - ed è rissa : GRANDE FRATELLO 2018, Aida Nizar confessa che il vomito era suo, ma di non aver fatto nulla di male. Le parole della spagnola scatenano la rabbia del gruppo, il Video.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 08:44:00 GMT)

Orrore nella casa del Grande Fratello. I ragazzi si svegliano e trovano una “sorpresa” raccapricciante nel bagno. Un vero scempio che fa scattare la rivolta. Cosa è successo? Chi è stato? Il mistero si risolve (tra le polemiche) : nella seconda puntata del Grande Fratello ne sono successe parecchie. Intanto veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, è scoppiata a piangere in diretta perché suo padre le ha detto di non essere intenzionato a recuperare un rapporto con lei. Poi: Valerio ha dovuto abbandonare la casa non senza polemiche. Il ragazzo infatti è uscito ma ha fatto pesare al pubblico non poco il risultato del televoto. Tanto per dirne alcune. nella seconda puntata, ...

Grande Fratello 2018 : Luigi Favoloso è interessato ad una concorrente? Video : Al termine della seconda puntata del popolare reality show “Grande Fratello 2018 [Video]”, andata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il 23 aprile, due concorrenti si sono avvicinati molto. Cos’è successo nella seconda puntata? Nella parte iniziale del secondo appuntamento, che i telespettatori hanno avuto modo di vedere su Canale 5 ieri sera, la conduttrice dopo aver salutato il pubblico e gli opinionisti, ha annunciato l’ingresso di Paola ...

Grande Fratello 2018/ Patrizia Bonetti in crisi - Aida Nizar alle strette : lacrime e accuse nella Casa : Grande Fratello 2018, ancora tensioni nella Casa. Patrizia Bonetti in crisi per la nomination, litiga con Alessia e Mariana. Prime scintille tra Aida Nizar e Danilo Aquino(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 07:00:00 GMT)

Grande Fratello - Lucia nega il fidanzamento con Filippo : "Dove ca**o vivete?" (Video) : Azzardato definirla una passione svanita, ma sicuramente si può già parlare di ridimensionamento. A farlo intendere è Lucia che, all’interno della casa del Grande Fratello, si era lasciata andare a lunghi baci appassionati con Filippo, salvato dal televoto nella puntata di lunedì scorso. prosegui la letturaGrande Fratello, Lucia nega il fidanzamento con Filippo: "Dove ca**o vivete?" (Video) pubblicato su Gossipblog.it 25 aprile 2018 ...

Grande Fratello 15 - Aida Nizar : la rivalità con Elettra Lamborghini e il mistero della penna sempre in mano : Aida Nizar è entrata nella casa del Grande Fratello 15 da nemmeno due giorni e già ha scatenato il prevedibile inferno già ampiamente preannunciato. La star dei reality show in Spagna, già odiata a morte da Cristiano Malgioglio, infatti, durante il primo giorno di permanenza nella Casa, ha scatenato un'infinita discussione per il semplice fatto di aver vomitato in bagno, non aver pulito e aver nascosto il fatto, facendo passare Luigi Mario ...

Al Grande Fratello 15 scoppia l'amore e volano anche insulti Video : La seconda puntata [Video] dell'edizione 2018 del #Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'urso, è stata ricca di sorprese e colpi di scena. A cominciare dall'eliminato di puntata: Valerio Logrieco. Il secondo bono del reality ha dovuto abbandonare la casa e ha puntato il dito contro il meccanismo del programma di Mediaset. Inoltre, è nato un nuovo amore all'interno della casa tra Filippo e Lucia Orlando ed è entrata ...

Il Grande Fratello nell'occhio del ciclone Video : Il Grande Fratello [Video] è iniziato da solo una settimana e le polemiche sembrano averlo gia' travolto. Una serie di episodi che hanno lasciato più di un dubbio nei telespettatori: molti chiedono a Striscia la Notizia la stessa severita' mostrata nei confronti dell'Isola dei Famosi. La bestemmia di Filippo Il primo caso scoppiato riguarda una presunta bestemmia. Il concorrente coinvolto è Filippo. Il ragazzo romano, uscendo in giardino, si è ...

Grande Fratello 2018 - Luigi Favoloso contro Aida Nizar : caos in Casa : Luigi Favoloso contro Aida Nizar al GF 15: urla in Casa Questa quindicesima edizione del Grande Fratello sta già regalando grandi colpi di scena. Tutti i concorrenti del reality-show sembra si siano coalizzato contro Aida Nizar. A parte Alberto, il resto della Casa senza non provare una Grande simpatia nei confronti della spagnola. In particolar […] L'articolo Grande Fratello 2018, Luigi Favoloso contro Aida Nizar: caos in Casa proviene da ...

Grande Fratello : Barbara d’Urso replica a chi lo definisce flop : Barbara d’Urso difende il GF dalle critiche Dopo l’esordio boom del debutto di questa nuova edizione del Grande Fratello, Barbara d’Urso ieri ha perso ascolti durante il secondo appuntamento con il reality. Il pubblico da casa sembra aver preferito il palinsesto offerto dalla Rai, premiando Montalbano. Sul web, alcuni utenti hanno già iniziato a gridare al flop, ma la bella conduttrice partenopea non ci sta e durante la ...

Grande Fratello 2018 - VALERIO ELIMINATO E NOMINATION/ Cellulari in Casa? Barbara D'Urso chiarisce tutto : Live GRANDE FRATELLO 2018, anticipazioni e diretta della seconda puntata con Barbara D'Urso: chi verrà ELIMINATO tra Filippo e VALERIO? Aida Nizar entra nella Casa, nuovi scontri...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 22:32:00 GMT)

Grande Fratello - Aida confessa un segreto ad Alberto : «Mi vergogno a dirlo agli altri - per me è finita» : È dentro da poche ore, ma Aida Nizar sente di aver già compromesso la convivenza con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello. Non è stata completamente sincera e ora sta cercando di capire ...