Grande Fratello 15 | Luigi Favoloso | La Festa della Liberazione è sbagliata

Grande Fratello 2018 - BAYE DAME ATTACCA AIDA NIZAR/ Video - "È bullismo - squalificatelo!" : parla Malgioglio : GRANDE FRATELLO 2018, BAYE DAME ATTACCA AIDA NIZAR e nella Casa si scatena la lite. Il web è furioso: "Bullizzata, BAYE deve essere squalificato" e parla anche Cristiano Malgioglio(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 18:38:00 GMT)

Grande Fratello - Aida tira fuori la verità sul giallo del vomito : GF15 - Alberto e Aida Forse aveva ragione Barbara D’Urso quando diceva che da questo Grande Fratello 2018 avremmo potuto aspettarci di tutto. Ebbene, nelle ultime ore si è consumato un caso ai limiti del (buon) gusto, che ha visto protagonisti il lavandino del bagno, un improvviso malore notturno e un concorrente che ha cercato di nascondere la verità. Nella notte tra lunedì e martedì, infatti, qualcuno nella Casa del Grande Fratello 2018 ...

Aida Nizar - bullismo e rissa sfiorata al Grande Fratello. Insulti contro di lei : «Ti prendo e t'attacco al muro» : di Ida Di Grazia L'ingresso di Aida Nizar all'interno della casa del Grande Fratello non è certo passato inosservato. La concorrente spagnola sembra fare di tutto per attirare su di sè le inimicizie ...

Grande Fratello 2018 - Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sempre più vicini. È Nina Moric? : Sembra che l'attrazione tra Luigi Favoloso, attuale fidanzato di Nina Moric, e Patrizia Bonetti sia sempre più forte. I due inquilini della casa più spiata d'Italia sembrano aver passato la notte insieme. Mentre si preparavano per andare a dormire infatti Patrizia, in vestaglia, si è avvicinata a Luigi, sedendosi al suo fianco. Lui l'ha avvertita: Abbiamo un grave problema. Vattene perché qui succede un disastro. Alla fine però sembra che ...

Grande Fratello 2018 - Aida Nizar ha un malore - vomita e non pulisce. La reazione dei coinquilini : Durante la sua prima notte all'interno della casa del Grande Fratello, Aida Nizar si sente male, va in bagno e vomita nel lavandino, senza però pulire dopo aver rimesso. Alessia e Patrizia sono le prime a entrare nel bagno e a rendersi conto che la spagnolo aveva sporcato senza poi pulire. Uno spettacolo poco piacevole che ha sollevato molti malimori nella casa del Gf. Aida in un primo momento nega di aver sporcato,per poi dire la verità ...

Aida Nizar e Baya Damme litigano al Grande Fratello : sfiorata la rissa : Momenti di alta tensione nella Casa del Grande Fratello 15 poco prima di pranzo. Aida Nizar e Baya Damme hanno pesantemente litigato e lo scontro tra i due è stato talmente acceso da sfiorare la rissa. Faccia a faccia, infatti, i due concorrenti sono quasi passati dalle parole ai fatti così, per evitare che la situazione degenerasse, sono dovuti intervenire gli altri concorrenti a dividerli. Il motivo? un dessert! Aida infatti avrebbe preso ...

Grande Fratello 15 : atti di bullismo nella Casa? : Lo scorso lunedì su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata del reality show più longevo e più amato d'Italia il Grande Fratello. Per la quarta volta alla conduzione c'è Barbara D'Urso che, nonostante i mille impegni con Pomeriggio 5 e Domenica Live, ha deciso di ritornare nel programma che l'ha resa famosa nelle vesti di presentatrice televisiva. Molti infatti ignorano che la Carmelita Nazionale sia stata dapprima un attrice in molte ...

Cristiano Malgioglio critica i concorrenti del Grande Fratello : “Insensibili” : GF 15: Cristiano Malgioglio giudica male i concorrenti Lunedì scorso è andata in onda la seconda puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello, ed una nuova concorrente ha varcato la famosa porta rossa: Aida Nizar. Quest’ultima, già prima di entrare nella casa più spiata dagli italiani, ha litigato con il popolare opinionista Cristiano Malgioglio. Il motivo? L’uomo ha accusato la concorrente iberica di essere fin troppo ...