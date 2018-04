Grande Fratello 15 | Aida Nizar | la rivalità con Elettra Lamborghini e il mistero della

Grande Fratello - Lucia nega il fidanzamento con Filippo : "Dove ca**o vivete?" (Video) : Azzardato definirla una passione svanita, ma sicuramente si può già parlare di ridimensionamento. A farlo intendere è Lucia che, all’interno della casa del Grande Fratello, si era lasciata andare a lunghi baci appassionati con Filippo, salvato dal televoto nella puntata di lunedì scorso. prosegui la letturaGrande Fratello, Lucia nega il fidanzamento con Filippo: "Dove ca**o vivete?" (Video) pubblicato su Gossipblog.it 25 aprile 2018 ...

Al Grande Fratello 15 scoppia l'amore e volano anche insulti Video : La seconda puntata [Video] dell'edizione 2018 del #Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'urso, è stata ricca di sorprese e colpi di scena. A cominciare dall'eliminato di puntata: Valerio Logrieco. Il secondo bono del reality ha dovuto abbandonare la casa e ha puntato il dito contro il meccanismo del programma di Mediaset. Inoltre, è nato un nuovo amore all'interno della casa tra Filippo e Lucia Orlando ed è entrata ...

Il Grande Fratello nell'occhio del ciclone Video : Il Grande Fratello [Video] è iniziato da solo una settimana e le polemiche sembrano averlo gia' travolto. Una serie di episodi che hanno lasciato più di un dubbio nei telespettatori: molti chiedono a Striscia la Notizia la stessa severita' mostrata nei confronti dell'Isola dei Famosi. La bestemmia di Filippo Il primo caso scoppiato riguarda una presunta bestemmia. Il concorrente coinvolto è Filippo. Il ragazzo romano, uscendo in giardino, si è ...

Grande Fratello 2018 - Luigi Favoloso contro Aida Nizar : caos in Casa : Luigi Favoloso contro Aida Nizar al GF 15: urla in Casa Questa quindicesima edizione del Grande Fratello sta già regalando grandi colpi di scena. Tutti i concorrenti del reality-show sembra si siano coalizzato contro Aida Nizar. A parte Alberto, il resto della Casa senza non provare una Grande simpatia nei confronti della spagnola. In particolar […] L'articolo Grande Fratello 2018, Luigi Favoloso contro Aida Nizar: caos in Casa proviene da ...

Grande Fratello : Barbara d’Urso replica a chi lo definisce flop : Barbara d’Urso difende il GF dalle critiche Dopo l’esordio boom del debutto di questa nuova edizione del Grande Fratello, Barbara d’Urso ieri ha perso ascolti durante il secondo appuntamento con il reality. Il pubblico da casa sembra aver preferito il palinsesto offerto dalla Rai, premiando Montalbano. Sul web, alcuni utenti hanno già iniziato a gridare al flop, ma la bella conduttrice partenopea non ci sta e durante la ...

Grande Fratello 2018 - VALERIO ELIMINATO E NOMINATION/ Cellulari in Casa? Barbara D'Urso chiarisce tutto : Live GRANDE FRATELLO 2018, anticipazioni e diretta della seconda puntata con Barbara D'Urso: chi verrà ELIMINATO tra Filippo e VALERIO? Aida Nizar entra nella Casa, nuovi scontri...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 22:32:00 GMT)

Grande Fratello - Aida confessa un segreto ad Alberto : «Mi vergogno a dirlo agli altri - per me è finita» : È dentro da poche ore, ma Aida Nizar sente di aver già compromesso la convivenza con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello. Non è stata completamente sincera e ora sta cercando di capire ...

Grande Fratello - il fidanzato di Nina Moric sempre più vicino a Patrizia : «Tra noi c'è sintonia» : Luigi Favoloso ha palesato in qualche occasione di temere molto i montaggi fatti dagli autori del Grande Fratello, soprattutto per quanto riguarda i suoi contatti amichevoli con le donne della...

Grande Fratello - Valerio Logriego infuriato : 'Avete imbrogliato il pubblico e adesso io vado via' : Valerio Logriego non ha preso bene l'eliminazione dal Grande Fratello , sopratutto non gli è andato giù di essere stato battuto al televoto da Filippo Contri . L'ex concorrente si è scagliato contro ...

Grande Fratello 2018 - SCATTA IL VOMITO GATE/ Video - ecco chi ha sporcato il bagno : bufera in casa : Al GRANDE FRATELLO 15 scoppia il VOMITO GATE: chi ha sporcato il bagno? Tutti puntano il dito contro Aida: arriva il Video della verità, nella casa scoppia la bufera.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 20:28:00 GMT)

Grande Fratello - Patrizia brutalizza Aida : 'Sei una bugiarda' - chi l'ha tradita davvero : Al Grande Fratello di Barbara D'Urso la tensione nella casa è di nuovo alta il giorno dopo la diretta su Canale 5. Tra i più irritati per la nomination c'è Patrizia Bonetti che ha subito accusato la ...

Danilo investigatore al Grande Fratello 2018. Indagini in corso : Danilo ha deciso di fare l’investigatore del Grande Fratello 2018. Durante la tarda notte qualcuno ha vomitato nel bagno delle ragazze e nessuno si è fatto ancora avanti per ammettere il proprio errore. La rabbia dei concorrenti del Grande Fratello 2018 riguarda soprattutto il fatto che sia stato intasato il lavandino e Danilo ha già due sospetti: Patrizia e Aida. La spagnola ha già sollevato dubbi nella mattinata per via delle nomination ...

“Succede un disastro”. Grande Fratello - sale la temperatura. Tra i due inquilini l’intesa è palese e lei non lo nasconde più. Peccato che lui non sia proprio libero anzi. Ne vedremo delle belle : Qui gatta ci cova. Dentro la casa del Grande Fratello gli animi si scaldano e due concorrenti sembrano essere sempre più vicini. Dopo una settimana di tensioni, con il Tarzan di Viterbo Alberto Mezzetti in Grande spolvero (che ora vanta tra i suoi sponsor anche Cristiano Malgioglio) ecco che pare esserci spazio anche per la serenità. Peccato che uno dei due sia fidanzato. Parliamo di Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti “Io e Luigi ce la ...