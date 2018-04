Gran Premio della Liberazione | a Caracalla trionfano Fedeli e Paternoster

Ciclismo - Gran Premio della Liberazione 2018 : successo in solitaria di Alessandro Fedeli. Gruppo a 45? : Va ad Alessandro Fedeli l’edizione 2018 del Gran Premio della Liberazione: il corridore della Trevigiani sul traguardo di Roma è arrivato in solitaria, dopo aver fatto il vuoto con una Grande azione ai -35 chilometri dal traguardo, anche grazie ai compagni di squadra Fabio Mazzucco e Filippo Zana, alla fine rispettivamente quinto e decimo, bravi a rompere i cambi e ad agire da stopper quando gli inseguitori hanno provato a trovare un ...

Formula 1 2018 - GP Baku. Numeri e curiosità della F1 alla vigilia del Gran Premio : Cinque piloti in 24 punti, non succedeva da cinque anni nel mondiale di Formula1. La Ferrari è uscita dal temuto GP di Cina con Vettel in testa al mondiale piloti, mentre sul fronte costruttori la ...

Gran Premio Lotteria Agnano : 24 campioni in gara : Un avvenimento importante che ancora una volta catalizzerà l'attenzione del mondo dell'Ippica su Napoli, Grande città pronta ad ospitare i campioni provenienti da varie nazioni del Mondo. Martedì 24 ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio delle Americhe di MotoGP : Il pilota spagnolo Marc Marquez ha vinto il Gran Premio delle Americhe di MotoGP, terza gara del Motomondiale 2018. Sul circuito delle Americhe di Austin, in Texas, Marquez ha concluso in prima posizione con ampio margine sul secondo, lo spagnolo della The post Marc Marquez ha vinto il Gran Premio delle Americhe di MotoGP appeared first on Il Post.

A Cantine del Notaio il premio speciale Gran Vinitaly : Roma, 16 apr. , askanews, È Cantine del Notaio, di Rionero in Vulture, ad aggiudicarsi il premio speciale Gran Vinitaly 2018, come cantina dell'anno della guida 5StarWines the Book. La società ...