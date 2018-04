Governo | pressing M5S | Colle dia più tempo a Fico | ‘patto con Pd unica strada’ Adnkronos

Governo - Mattarella convoca Fico. Pressing Salvini su Di Maio. Berlusconi attacca ancora M5s : Ribadisco inoltre che le distanze programmatiche e di impostazione politica tra il Pd e il M5S sono enormi: mi sembra quasi impossibile colmarle. Una cosa è dunque aprire a un confronto con M5S ...

Il braccio di ferro Salvini-Di Maio sotto il pressing del Governo istituzionale : Alla fine la scelta del capo dello Stato di dare un mandato mirato (solo tra centro-destra e 5 Stelle) e tempi brevi (fino a oggi) all’esplorazione di Elisabetta Casellati sta...

Matteo Renzi - il retroscena di Minzolini : 'Non solo Mattarella - il pressing per fargli fare un Governo con Di Maio' : L'obiettivo di Matteo Salvini è scoperto: ottenere un passo indietro da Luigi Di Maio o mandarlo a schiantarsi. Non da solo, però, ma con Matteo Renzi . Anche il secondo giro di consultazioni con ...

Governo - dal pre-incarico al mandato esplorativo : Mattarella pronto al pressing sui partiti per rompere i veti incrociati : Un terzo giro di consultazioni, altri giorni di tempo, pre-incarichi, un mandato esplorativo, addirittura una nuova “commissione di saggi“, fino al Governo del presidente. Mentre i partiti continuano la loro guerra di trincea – ciascuno ben nascosto dietro ai sacchi di sabbia – il presidente della Repubblica Sergio Mattarella comincia a dare qualche colpo di gas. Secondo i quirinalisti di diversi giornali le opzioni sul ...

Olimpiadi : Bond (Fi) - per Cortina 2026 veneti uniti per pressing su Governo : Belluno, 10 apr. (AdnKronos) - "Parlamentari veneti uniti per l'autonomia, ma anche per le Olimpiadi di Cortina 2026": a chiederlo, è il deputato di Forza Italia, Dario Bond. “Questa è una candidatura importante per Cortina, per le Dolomiti e per tutta la montagna; rappresenta il meglio degli sport

Di Maio in pressing per il Governo : M5S guarda al Pd per stanare la Lega : Di Maio insiste per avere l'incarico e arrivare a palazzo Chigi ma senza i voti di FI. Salvini non esclude di riceverlo per se stesso, anche se alla fine potrebbe rinunciare a palazzo Chigi...

Ue in pressing sul Pd : 'Appoggi il Governo M5S' : pressing dall'Europa sul Pd affinché appoggi un governo M5S. Alla vigilia della direzione Dem, qualcosa si muove a Bruxelles per agevolare la strada di Luigi Di Maio verso palazzo Chigi. E soprattutto ...

MATTEO SALVINI COME LUIGI DI MAIO/ Su Governo pressing sul Pd : "Senza intesa politica si vota di nuovo" : MATTEO SALVINI sfida l'Europa e guarda al Governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue, Pd chiude alleanza(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 22:21:00 GMT)

Embraco - pressing Governo su Ue : "La questione Embraco e' una cosa seria e la Commissione valutera' se le regole sugli aiuti sono state rispettate, ma non diamo giudizi prima di conoscere i fatti reali", ha affermato nelle scorse ore ...