ilfattoquotidiano

: Governo, Morani (Pd): “Accordo con M5s? Io dico no. Non contano insulti ‘piddioti mafiosi zozzoni’ ma programmi”… - Cascavel47 : Governo, Morani (Pd): “Accordo con M5s? Io dico no. Non contano insulti ‘piddioti mafiosi zozzoni’ ma programmi”… - erregi69 : Governo, Morani (Pd): “Accordo con M5s? Io dico no. Non contano insulti ‘piddioti mafiosi zozzoni’ ma programmi” - TutteLeNotizie : Governo, Morani (Pd): “Accordo con M5s? Io dico no. Non contano insulti ‘piddioti mafiosi… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) “Accordo con? Io non ho dubbi nel dire no, ne sono convinta nel profondo, ma per ragioni riguardanti i programmi, non per i loro, che restano una questione personale”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dalla deputata Pd, Alessia, che spiega: “Ad esempio, sull’emergenza Ilva ieri si è consumata in Europa una cosa gravissima: ilha presentato un atto con cui chiedeva la chiusura dell’Ilva. Noi del Pd invece siamo fortemente contrari alla sua chiusura. Queste non sono differenze banali, ma sostanziali, perché riguardano l’idea di sviluppo di un Paese. Se dovessimo fare uncol, dovremmo fare metà e metà sulla chiusura dell’Ilva? Non ci sono i margini per poter trattare coi grillini, perché significherebbe piegarsi a politiche che io non condivido in nessun modo”....